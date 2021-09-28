老豆煮完蝦仲剝埋殼　港女諷阿媽公主病反遭1句KO：呢啲你恨唔嚟

父母在家曬恩愛，被「閃」的往往是親生兒女。有網民發文分享家中趣事，指早前爸爸煮了白灼蝦，媽媽1句「整咗指甲唔想剝」，便獲得「一條龍服務」。樓主見狀不禁揶揄媽媽被寵出公主病，沒料被對方1句反駁，毫無還擊能力。



有網民發文指爸爸為媽媽煮蝦及剝殼，笑指媽媽被寵出公主病，沒料遭媽媽反駁。（《我的爸媽好性福》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

網民「床下底種蕃薯」於香港討論區發文，指爸爸早前親自下廚煮了白灼蝦，不過享用時媽媽卻指剛剛做了美甲「唔想剝」，結果爸爸非常體貼地提供剝蝦服務。

看在眼裏的樓主不禁諷刺媽媽，「我話我老媽子：『你成日都叫老豆幫你剝好咩？你又唔係唔識剝！』」。沒料媽媽聞言即時反駁：「冇人幫你剝咋嘛？呢啲嘢你恨唔嚟！」被媽媽說中死穴的樓主毫無還擊之力，只能惱怒大嘆：「老媽子個公主病十成十係老豆寵出嚟！」

面對父母的恩愛舉動，樓主毫無還擊能力。（《我的爸媽好性福》劇照）

帖文笑翻網民，不少人笑指樓主的父母非常恩愛，樓主只能在旁羨慕，「你阿媽又無講錯嘅，呢啲嘢恨唔嚟，你理得有人剝畀佢定連殼食吖，識做唔等於一定要做」、「你呢個係羨慕嫉恨吧」、「兩公婆情趣嚟，適量嘅幾好呀」、「有無諗過，最高境界的是樓主老豆，看得通就會明白」。

同場加映：台灣著名藝人大S（徐熙媛）今年6月宣布與39歲內地商人汪小菲結束10年婚姻，消息震驚中台兩岸，並引起網上熱烈討論。有網民提起3年前大S和汪小菲曾以夫妻檔，參演內地綜藝節目《幸福三重奏》，大S曾於節目中向日本國寶級乒乓球運動員福原愛表示，自己從小都是由爸爸幫她剝蝦殼，「我媽說過，吃蝦一定要男人幫你剝！」因此如果老公不幫她剝，她就不吃。



+ 2

同場加映：大叔的愛｜阿媽煲劇迷上MIRROR 為貼海報收埋結婚相 老豆頂唔順



大叔的愛｜阿媽煲劇迷上MIRROR 為貼海報收埋結婚相 老豆頂唔順

+ 9

同場加映：阿爸由「有貓冇我」變重度貓奴 寧煮貓餐都唔煮飯 阿女呻無地位



阿爸由「有貓冇我」變重度貓奴 寧煮貓餐都唔煮飯 阿女呻無地位