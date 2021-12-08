恐怖情人！英男疑女友中巨獎後出軌　菜刀刺臉7刀險殺人判監18年

見伴侶發達就疑神疑鬼，最終可能會變成恐怖情人！英國年初發生恐怖傷人案，威爾士49歲女子布朗（Emma Brown）和45歲男友吉布斯（Stephen Gibbs）相戀逾10年，惟布朗於2017年買彩券中了550萬鎊（約5700萬港元）大獎後，吉布斯變得多疑，終日想控制女友生活，懷疑對方出軌之餘，更在女友座駕裝追蹤裝置。女友有晚出外送生日賀卡，吉布斯卻懷疑她去幽會。面對男友的多疑猜測，布朗終忍無可忍提分手，卻慘遭對方用菜刀刺臉部7刀，幸好有鄰居聽到呼救聲，及時報警才救一命。

布朗事後右眼視力模糊、左臉麻木、手臂嚴重骨折等，吉布斯在開庭時才肯認罪。法院發現他2005年時，已試過用刀刺傷舊愛的兒子，故並非初犯，判他企圖謀殺罪成，合共判刑18年。



吉布斯企圖謀殺罪成，合共判入獄18年。（警方圖片）

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案情指，在卡迪夫機場任職地勤的布朗，與吉布斯拍拖已逾10年，原本過得很幸福。直至2017年，她買彩券中了550萬鎊巨獎，辭去工作和男友搬到威爾士巴里 （Barry）湖畔區的獨立屋，英媒指她致力於地區公益事業，鄰居大讚她為人友善。不過，布朗中獎後兩人關係轉差，吉布斯愈來愈偏執，覺得女友太外向，他出現異常控制慾，警方後來更發現吉布斯在布朗座駕上裝了追蹤器。

吉布斯設法想控制女友的生活，而布朗的夢想是環遊世界，但吉布斯卻不愛出國旅行，令她遲遲未能達成夢想，雙方關係變得更差。2人所住物業由布朗持有，她同時持有周邊地區一些房產。檢察官指，布朗將名下1個物業租予舊同學麥肯齊（Scott McKenzie），未料吉布斯懷疑兩人有染，試過威脅要割破麥肯齊的喉嚨。

1月30日案發當晚，布朗原本駕車去清潔工家中，想送上生日賀卡，未料她晚上8時回家時，吉布斯在廚房喝醉了，懷疑她是去找麥肯齊幽會。布朗認為2人已緣盡提出分手，吉布斯氣得推她撞向牆上，一度捏頸想令她窒息，之後拿1把大菜刀，將布朗拖到外面。吉布斯跨坐布朗身上，威脅要割開她的喉嚨，朝她的臉刺了7刀後逃去。布朗作供指，看到男友用刀插她眼睛時，以為自己一定會被殺死，後來有鄰居聽到她微弱的呼救聲，發現她倒臥血泊中，臉、手臂、腹部受創，馬上報警召救護車到場。警方後來找到吉布斯，當時他在車上服用大量藥物，乘客座上有把染血菜刀。

布朗遇襲後臉部多處撕裂、手臂骨折、全身瘀傷、右眼視力模糊、左臉麻木、右臂無法舉到頭部位置。警方調查後發現，吉布斯施襲後駕車逃走，曾致電給1名朋友，承認「我做了件蠢事，我刺傷了愛瑪，我發覺她一直在亂來、在欺騙我」，更直說刺傷了她的臉，又說自己吃了很多藥，已經昏昏欲睡，「我想我已經殺了她」。不過，吉布斯被捕後拒絕認罪。

布朗作供稱布吉斯以住從未對她施暴，但事發後已對他死心。現時她很難再和他人社交，2人已一起多年，不敢相信吉布斯會這樣做，可能無法再向別人打開心扉。今年9月上庭時，吉布斯終於肯認罪，律師求情指，他已感後悔，他確實很愛布朗。

不過，梅瑟蒂德菲爾（ Merthyr Tydfil ）法院的法官質疑吉布斯經常吸毒酗酒，嫉妒心有增無減，甚至用上跟蹤設備，一直喝酒反指控受害人說謊，而且他犯案後馬上離開單位留下受害人，以為已經殺了人。法院更發現他早有傷人前科，2005年時他已試過持刀傷人。當時吉布斯和舊愛分手，她刺傷對方11歲兒子，還打破舊愛車窗，用刀刺傷舊愛大腿，傷人後被判入獄。

法院日前判刑，由於案情嚴重，吉布斯又犯過類似案件，有再犯風險，判企圖謀殺罪成入獄13年，再額外延長刑期5年，並無限期禁止他聯絡布朗。

（綜合）