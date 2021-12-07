港股現曙光！燈神媽咪麵宣布轉戰美股　稱已買入兼強推呢隻強勢股

美股屢創新高，港股卻跌跌不休，令不少香港股民心灰意冷。出名「講嗰樣衰嗰樣」的連登討論區股壇燈神「媽咪麵」（麵咪媽）今日（7日）發文，指已經退出港股，未來將會進攻美股，「殺呀！」。他亦在帖文回應中暗示，自己看好「TS●●」，令網民看到都覺得心寒，大呼要沽貨走人！



媽咪麵發文指自己已經退出港股，未來將會專注美股市場，令已經轉戰美股的股民叫苦。（YouTube短片截圖）

媽咪麵下午1時許在討論區上發文，指「咁多位大佬，我媽咪哥冇用，媽咪哥我已經退出港股啦」，然後在內文指「全面進攻美股！下年肯定係美股嘅世界！殺呀」。被問到會否有美股三大推介時，媽咪麵就指已入手「TS●●」，相信所指為特斯拉（Tesla）的TSLA。他又指「TS●●」是首推買入，其他2隻「諗到再講」。

翻查過去紀錄，媽咪麵曾於去年12月尾提出港股三大推介，包括阿里巴巴（9988）、股王騰訊控股（700）及美團點評（3690），該3隻股票的回報由今年年初起至今日收市價格算，分別下跌約44.42%、18.99%及15.99%。麵神「烏鴉口」的準確程度，至今仍令人感到十分驚訝。

2021年媽咪麵的三大港股推介至今全數向下，其中以阿里巴巴（9988）跌幅最大，超過四成。（資料圖片）

不少網民持有美股的網民都表示，希望媽咪麵可以繼續留在港股市場，「走啦，唔好搞大件事」、「港股平，好值買呀，為你好唔好買美股呀」、「美股熊市了」。留言中亦有順水推舟，指將會買入反向指數基金，如SQQQ及SDOW等等，希望媽咪麵可以帶挈賺錢。

（連登討論區）