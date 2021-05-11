恒指半日急跌逾600點　連登燈神媽咪麵踩多腳：送12個字畀大家！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-11 13:01

恒生指數今日（5月11日）午間收市大跌逾600點，令一眾股民叫苦連天。連登燈神媽咪麵（麵咪媽）在早上發出「神諭」，指股災當前為大家送上驚人的12個字，網民看到之後都灰上加灰，留言指「冇啦冇啦」！

恒生指數今日（11日）大跌，午間休市報27982點，跌613點。（Yahoo財經截圖）

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美股昨晚（10日）大跌，其中以科技股為主的納期達克指數成為重災區，今日港股亦都延續美股跌勢，恒生指數以28286點開出之後繼續下跌，最低報27810點，午間收市報27982點，跌613點或2.15%。

燈神媽咪麵在連登討論區上以「對住股災，想贈12個字畀大家！」發文，說「正股驚X，愈跌愈溝，本多終勝」，更勸喻大家千萬不要怕，「怯就輸一世」，認為「跌埋今日就係希望重現嘅時候！」媽咪麵所言立即令網民陷入恐慌，【點擊下圖即睇網民點樣講 ▼ ▼ ▼】

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綜合媽咪麵在1至3月的帖文，以下是其中3樣被提及次數最多的投資對象！▼ ▼ ▼

先看看媽咪麵對香港大市恒生指數的看法準唔準！▼ ▼ ▼

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再看看媽咪麵對愛股美團的見解又中幾多次！▼ ▼ ▼

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最後就是媽咪麵對美股（納指）的預測準繩度！▼ ▼ ▼

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