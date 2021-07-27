恒指3日跌逾2600點　網民嘆血流成河　媽咪麵燈中跌市今再買牛證

恐怖！恒生指數連跌3日，累積跌超過2600點，今日（7月27日）收市險守25000大關，報25086點。股市大跌令一眾散戶股民都連番叫苦，損手之餘更加心灰意冷！不少網民在討論區上發文「圍爐取暖」，希望可以在跌市之中找到同樣蝕到入肉的朋友互相開解。

連登燈神媽咪麵昨日（7月26日）曾經發文指「恒指牛forever！」並上載買入牛證的持倉貼圖，巧合地今日（7月27日）就令港股再跌逾1100點。不過媽咪麵似乎意猶未盡，於下午3時許以「恒指牛forever ver2.0！」出Po，再度貼出持倉貼圖表示再度買入牛證，令網民深感前路凶險！



恒生指數今日（7月27日）繼續向下，再跌逾1100點。（Google財經截圖）

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恒生指數自上周五（7月23日）起連跌3個交易日，當日跌401點之後，昨日及今日分別再跌1129及1105點，累計跌2635點，收報25086點。恒生指數一度跌穿25000點大關，低見24748點或最多跌1444點。以年初至今計算，恒生指數下跌2386點，下跌約8.69%。

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港股懸崖式下跌，股民散戶持倉不少都「見紅」，各個討論區都有多個帖文「哭股喪」，大呻「肉都赤埋」，「蝕到入骨」。連登討論區有網民設立「呢次股災輸錢報數區」，暫時可見輸得最多的達到34萬元，較少的亦有3萬至5萬元，亦有小部份人留言指自己獲得微利。

至於在香港討論區，有網民表示自己分別於580元買入騰訊、260元買入阿里巴巴及320元買入美團，問其他人：「全部都蝕咁多，點算？」不過不少人態度仍然保持樂觀，「唔好賣，溝！」、「溝貨吧」、「鬥長命」、「Cut咗你就真系輸死無仇報了」。在另一個帖文，有網民表示市況可怕，「好X驚」、「RIP」、「輸死你呀，個市況咁弱」，但亦有網民無所畏懼，「只要唔係借錢，趁低分注吸納優質股作長線投資」、「跌市就係入市機會」、「好老定呀，買貨位嚟，唔驚」。

連登燈神媽咪麵繼昨日巧合燈中今日跌市之後，再度發文指自己買入牛證。（YouTube短片截圖）

燈力無邊的連登燈神媽咪麵昨日曾兩度發文，上午指世界末日後下午又彈弓手買入牛證，令網民慘叫將會再跌逾1000點。無獨有偶地，今日恒指與昨日一樣「由頭跌到尾」而且同樣跌逾1100點，但媽咪麵在今日下午回應帖文說「今朝平手放咗，今日跌唔關我事」，欲與跌市「割席」。惟他在今日收市之前再度發文並指自己已經買入牛證，網民見狀都感到震驚，直指「香港玩完了」、「聽日23000」、「港股RIP」、「被你燈死咗」。

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