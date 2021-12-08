膠樽開鎖？阿叔連環入屋爆竊　開鎖工具竟是膠樽　製作過程惹哄動

常說高手在民間，但發明「膠樽開鎖」這種特殊技能用於盜竊還是不對的！安徽蚌埠市日前有多戶人家遇竊，警方調查後拘捕1名男子，他涉嫌連續犯下逾10宗盜竊案，匪夷所思的是他的作案工具，竟然只是普通膠樽。警方要求他在審訊室演示製作開鎖工具的過程，只需膠樽和剪刀就完成，惟警方的影片只顯示了2個步驟，已惹來網民哄動，卻又紛紛不滿「教程怎麼不放完」，但又慨嘆疑犯既然懂這樣的技術，早應去開間開鎖公司。



安徽連續爆竊，他作案的開鎖工具竟然是膠樽。（微博影片截圖）

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安徽蚌埠市近日有多名民眾報案，指家中被賊人爆竊，龍子湖的警員調查後拘捕1名男子，指他涉嫌用「特殊技術」開鎖入屋盜竊逾10次，而他的作案工具，竟然只是普通膠樽。

警方在審訊室內給了疑犯1個膠樽，要求他即場示範如何用舊膠樽製作開鎖工具，只見疑犯先用剪刀嘗試從樽口剪開膠樽，之後又朝樽身打橫剪開膠樽，但警方未有上傳整個示範過程。疑犯目前被刑事拘留，全案仍然在查。

製作開鎖工具的片段只有一點點，令求知欲旺盛的網民質疑「教程怎麼不放完」，有人笑言是「技術太先進，不能展示全部」。不過，有網民認為疑犯既然懂這種特別技能，明明是「人才」，早應用於正途，「打工是不可能打工的，找鎖廠合作吧」、「可以申請專利了」、「這手藝去搞個開鎖公司的生意多好」。

（綜合）