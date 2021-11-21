柴灣黑衣男危站2樓窗外　偷情定爆格？　網民拋第3個可能性

市民若要外出，切記關好門窗，即使在家中，也應該留意窗戶情況，尤其是大廈低層住戶，更要注意家居保安。有網民最近在facebook上傳照片，報稱在柴灣樂翠台拍攝，見到1名身穿黑衫黑褲的男子，危站在2樓某單位的窗外。照片引來不少網民熱議，爭辯該黑衣男是否有不軌企圖，有人認為是賊人「爆格」現場，也有人笑言是「隔壁老王」，相信是偷情時遇到捉姦，故情替被迫站出窗外躲避。更有網民拋出第3個可能性，就是男子忘了帶鎖匙，但又不捨得花錢開鎖，故挺而走險爬窗入屋。

經網民一輪猜想後，警方證實曾接獲報案，相信有人企圖爆竊，暫未有人被捕。



有網民在facebook上傳照片，指1名男衣男子危站在柴灣樂翠台某2樓單位窗外。（fb「深水埗街坊會」圖片）

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相片在多個facebook流傳，1名身穿黑衫黑褲的男子站在2樓某單位的窗外，疑正探頭望向屋內情況。照片引來網民熱烈討論，不少人一口咬定黑衣男是竊賊，認為拍照者可以「拿燈照住佢！」、「大聲叫嚇到佢跌咗落去」、「大叫『唔好跳呀你，拍緊片㗎，唔好睇唔開呀』」。不過，亦有網民推測是否捉姦現場，笑言「天若有情，情夫嚟者，帽事嘅」、「大叫各位人夫請注意！有姦夫擒咗出窗口呀！」、「其實可能係偷食，老公突然回家」、「嘩！情夫真係會爬窗走㗎」。

不過，網民分析捉姦機會很微，因如果情況危急到情夫要爬出窗外躲避，「如果佢只係着條底褲爬出窗，咁就係捉姦」、「有時間着返衫，可以死賴無事發生」，故大多數人均相信黑衣男是從攀牆到該單位窗外。亦有網民拋出其他可能性，包括是戶主沒有帶鎖匙，認為單位屬低層，相信自己有能力爬上窗入屋，「爬到上去就可以慳返幾舊水」、「真係見過街坊無帶鎖匙選擇爬窗入屋，跌落嚟就大件事」。

不過，最終答案終於「開估」，警方證實周六（20日）晚7時14分接獲報案，現場為柴灣泰民街15號樂翠台1座一單位，46歲姓畢男街坊報警，指目睹有黑衣男子爬窗企圖潛入樂翠台某單位，但很快又爬走了。警員到場搜索後無發現，但涉事單位的窗口被撬毀，相信黑衣男曾企圖爆竊，案件列發現可疑人處理，暫未有人被捕。

（facebook「深水埗街坊會」）