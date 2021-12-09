女鄰居常上門兼等收工　老公見面勁尷尬　人妻揭雙方「神秘關係」

部份人會選擇分手後亦是朋友，但也不應介入另一方的新戀情。台灣1名人妻剛與丈夫搬家，卻發現女鄰居經常上門探訪，甚至每天在門外等她丈夫下班回家。人妻後來發現原來該名不請自來的女鄰居，是丈夫過去交往8年、曾談婚論嫁的前女友，不禁直斥「為何還要對我先生念念不忘！」。



有台灣人妻發文，指與丈夫搬新居後，遇到女鄰居不停上門騷擾。（《前女友俱樂部》劇照）

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該名人妻在「匿名公社」發文，表示自己與丈夫經相親認識，交往半年便結婚，在婚後2年他們於雙方父母幫助下，買下上班地點附近的透天厝。2人對新居非常滿意，唯獨讓人妻感到奇怪的是，他們搬來第1天便遇到1名女鄰居前來打招呼，丈夫介紹她時也非常尷尬，而鄰居對她明顯有敵意，其後更三不五時就到她家「串門子」，還挑撥其夫妻關係。

人妻續指，原來該名女鄰居是丈夫曾交往8年的前女友，本來已到談婚論嫁的階段，但後來因聘金問題才分手。她稱每當女鄰居上門「探訪」時，便在她面前說男方壞話，或在男方面前說她壞話，例如質疑男方是貪錢才結婚。不過人妻表示，雖丈夫賺錢不多，卻很有志氣；房子的確是女家出錢較多，但買樓時丈夫二話不說便登記在她名下，「婚姻中彼此不是就是互相包容和互補嗎？」

人妻指女鄰居不停挑撥兩夫妻的感情，甚至每天都在門前等樓主丈夫回家。（《犀利人妻》劇照）

人妻透露，女鄰居又會在其丈夫面前說她「醜又黑還很矮」，令人妻忍無可忍。由於家門前設有閉路電視鏡頭，人妻近日時常半夜才回家，遂查看家門的情況，未料發現女鄰居「每天都會在我先生下班後在門口堵他」，雖然丈夫從未讓對方入屋，但人妻始終很介意，不禁直斥「都已經分手這麼久了，為何還要對我先生念念不忘，當初不是嫌他窮嗎？現在看他結婚是不甘心什麼啦？」。

帖文引來網民熱議，許多人建議樓主與丈夫認真商量，「重點是你老公要把她趕走才對，讓那女的徹底死這條心」、「請妳老公直接趕走她，有必要2人一起趕」，又批評該名女鄰居行為惡劣，看不過別人生活美滿，「還好妳先生有穩住，但要小心，人不要臉可是天下無敵的」、「愛不到也不想讓別人幸福吧」、「嫉妒心使然，見不得你們好」。