同投契鄰居成閨密　竟發現對方做鳳姐　愈揭愈爆港媽直呼好嘔心

原只在電視劇發生的狗血劇情竟在現實生活上演！有女網民於討論區發文表示，去年認識了一名很投契的鄰居一起交流「湊仔（BB）經」，對方又經常幫她解決夫妻和婆媳問題，兩人因而成為閨密，情同姊妹。不過後來她從第6感感應到「有啲不對路」，所以偷看閨密與她老公的手機對話訊息，竟發現閨密原來是很有人氣的一樓一性工作者，老公更是其嫖客，她看到老公曾向閨密說「一樓一咸網啲客好掛住佢，叫佢生完B後不要上岸」，她瞬間覺得「好嘔心」，不知如何是好。



有女網民於討論區發文表示，與投契的鄰居成閨密後，發現對方是一樓一性工作者，老公更是其嫖客。（《前度》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名30多歲的女網民於親子王國以「好煩，原來閨蜜是一樓一性工作者，仲要同我C6有過幾次！」為題發文表示，去年認識了一名鄰居朋友，因對方剛懷孕，而她亦有一名兒子，所以一起交流「湊仔（BB）經」，熟絡後再進一步聊家庭事，她會分享很多與老公的私事和與奶奶相處困難的事，兩人因而成為閨密，情同姊妹。她指出，閨密經常主動做「和事佬」化解她與老公的問題，她很感恩。

事情後來卻出現戲劇性變化，她見到閨密不時與她老公私訊和打電話，起初她不以為意，但其後她從第6感感應到「有啲不對路」，所以偷看閨密與她老公的手機對話訊息，竟發現閨密原來是很有人氣的一樓一性工作者，老公更是其嫖客。她看到老公曾向閨密說「一樓一咸網啲客好掛住佢，叫佢生完B後不要上岸」，她立即查找該網站，看到閨密的廣告及嫖客的評論，她瞬間覺得「好嘔心」。

她表示，不想失去一個可以聽她說心事和女人事的朋友，但又心痛老公曾是其嫖客，雖然老公嫖是有問題，「但我篤爆C6（死佬）對頭家沒有好處」，而且兒子還年少，剛讀幼稚園高B班，她不知如何是好。她認為老公很愛惜兒子，亦很顧家，一出糧會給她絕大部份人工做家用，而閨密現已生了孩子，男友經常陪在身邊，覺得老公不會再與閨密上床。

帖文引起網民熱議，紛紛呼籲她與閨密斷絕來往，「呢個閨密同你三觀不合，唔好再來往」、「呢個女人講到心事都不要做朋友了，可能有心埋你哋身」、「住喺隔籬，小心你老公去咗佢間屋辦完事先返屋企」。有網民質疑帖文內容可信性，指出是「膠post」、「請重作！」、「有個做雞嘅鄰居，有個叫雞嘅老公……但你煩嘅竟然係怕冇咗呢個閨密？」。