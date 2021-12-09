着咗4年UNIQLO羽絨變形　阿媽去分店對質獲換貨？　網民質疑潮文

快速時裝店的產品，有人竟聲稱穿著了4年也可換貨？有港男近日於討論區發文表示，他有1件穿了4年的UNIQLO羽絨外套變形，「啲羽絨就跌晒落去」，完全不保暖，媽媽認為是品質有問題，於是到樓下的分店對質，沒想幾經兜轉，真的可以換一件價值599元的全新羽絨。樓主解釋，媽媽當時是與副店長對質，而店長和其他職員也反對換貨，但因副店長是高層的弟弟，所以有權力換到貨，而幾經轉折後，他亦拿到新衣。

樓主的文章表面讚賞UNIQLO重視顧客，更開了副店長的英文名，「人哋高層細佬，做咩都得，佢一定換到畀你」。網民質疑帖文是曲線批評副店長，「明讚實踩」，其至懷疑樓主是該分店員工，不滿副店長是「皇親國戚」，架空店長權力，而換貨的安排亦不合理。

《香港01》已就事件向UNIQLO查詢，正等候回覆。



有港男近日於討論區發文表示，他有件穿了4年的UNIQLO羽絨變形，完全不保暖，媽媽認為是品質有問題，於是去馬鞍山新港城中心分店對質，沒想到真的可以換一件全新價值599元的羽絨。（Getty Images）

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該名港男於連登討論區以「我正式宣布UNIQLO係全港最以客為先嘅舖頭」為題發文表示，早前天氣轉冷，媽媽將冬天衣服拿出來，其中一件為UNIQLO的廉價羽絨，他已穿了多年，但今年一拿出來，「啲羽絨就跌晒落去」，完全不保暖，於是叫媽媽買一件上千元的名牌羽絨給他，但媽媽不肯，「死都話要拎落去U記同人哋對質」。

樓主稱媽媽與店方對質期間，有職員稱要回收該件羽絨做測試，並會換一件給他，他沒想到於2017年購買的羽絨仍可換貨，「聽完真係打咗個凸」，媽媽亦懷疑對方是否有權這樣做，「點知一個名牌隊過嚟，副店長，OK，你贏」。媽媽回家後很開心地四處炫耀，說足1個月，指因她口才好才能換貨，又讚UNIQLO職員很好，「做足1個月U記代言人咁」。

樓主說，媽媽對質的職員是馬鞍山新港城中心分店的副店長，當時店長和其他職員也反對換貨，但由於副店長是高層的弟弟，所以有權力換到貨。（資料圖片）

惟事件過了1個月，樓主的媽媽仍沒收到UNIQLO的通知，於是再去分店問處理進度，怎料沒職員知道事件，「仲問邊個同事跟開」，媽媽不滿大罵，職員才說立即處理，叫她數日後再來。樓主「搭上搭」找到1名曾在UNIQLO工作的人了解事件，對方「吐苦水」稱副店長原想換貨，但店長和其他職員反對，「因為佢哋覺得2017年嘅衫，唔會2021年先知有品質問題，冇理由買一件衫，有永久保養」，不過因聽聞副店長是高層弟弟，所以店長不知如何處理事件。

過了數天，媽媽收到通知稱已處理好，職員說可以換一件價值599元的全新羽絨，他沒想過真的可以換貨，「好彩當時我老母係搵副店長處理，而家佢話有得換就可以換，原來佢先係馬鞍山U記揸fit人」。媽媽因此再度成為「U記代言人」，四處向親朋戚友說UNIQLO很重視顧客，「真係要頒個獎畀你（副店長）先得」。報稱居於馬鞍山的樓主，指如果大家想換羽絨，可以到有關分店找副店長，更開了對方的英文名，「人哋高層細佬，做咩都得，佢一定換到畀你」。

帖文隨即引起網民熱議，有人質疑內容可信性，「咩嚟？潮文？」，有人認為樓主字裏行間其實針對副店長，實質他不滿副店長有權有勢，「明讚實踩？人哋換嘢俾你，你有着數拎咗都要開名？唔鋸人哋係皇親國戚？」、「樓豬同副店長睇嚟有好大仇口」、「返UNIQLO都玩辦公室政治，樓主擺明係店長派，咁樣開埋人名出post似乎低質咗又小氣」。