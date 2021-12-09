神級烏克蘭豔星Gloria Sol自拍背景驚見台北　內行人：已定居2年

曾經登上PTT美女板好幾次，而且每次都引發熱烈討論的烏克蘭辣模葛洛麗雅（Gloria Sol），日前被眼尖的網友發現，她的IG限動上出現台北101的短片，引發她是否再度造訪台灣的疑問。



對此，一位經常在東歐、中亞國家工作，被網友暱稱為「烏克蘭王」的網民stute就指出，葛洛麗雅這2年基本上已經定居台灣。

葛洛麗雅身高155公分左右三圍35、24、36，不像其他的烏克蘭模特外型偏向清純甜美，葛洛麗雅是屬於比較美艷的模特兒，雖然身材嬌小但是比例和肢體表現非常好。

點擊放大瀏覽葛洛麗雅的美照▼▼▼

+ 32

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

烏克蘭王發文分析指出， 烏克蘭模特兒在亞洲一直都很熱門，但是台灣的市場一直不是太大，雖然有少數拍時裝的外國模特，但台灣外拍模特太多，難以競爭，所以一直都不是主流，幾年前開始有經紀公司，引進烏克蘭大尺度模特兒後，這個模式就愈來愈受歡迎。

烏克蘭王說，一開始是一位叫Jana Bubu的模特兒先過來，來了幾次以後就在台灣發展了，後來陸續帶過2~3個模特兒到台灣，像是Marianna和Gloria Sol等等，後來發現住在台灣過那麼舒服，自然就留下發展啦。

網友在推文中回應表示，「一定很香！」、「辣到爆啊」、「在台一段時間了，棚拍每場秒搶，想看女神就快去買台單眼報名」、「我封你Ptt駐烏克蘭親善大使，快開聯誼團RRR 」、「大哥，餅我奉上了，我偏愛6個蛋黃的，你試試」。

【相關圖輯】杜拜驚現全裸美女團 露台一字排開極壯觀 被揭是烏克蘭這批噴血model（點圖了解更多）▼▼▼

+ 22

【相關圖輯】烏克蘭全裸美女團再出動？土耳其開船P被捕 疑上演「活春宮」惹怒穆斯林（點圖了解更多）▼▼▼

+ 21

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】