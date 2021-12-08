美國索爆模特兒日日狂收露骨性騷擾訊息　超毒舌幽默回應反成焦點

美國29歲性感辣模伍倫（Paige Woolen）在疫情期間成立了一個帳號，跟粉絲分享她每天收到的私訊以及她的回應。



近期一則私訊寫著：「我最近買了一個充氣娃娃，我會把妳的照片貼在她的臉上跟她做愛。」伍倫答：「我羨慕讀這則私訊之前的自己。」

另一名男子則傳了伍倫沐浴照寫著：「我想按摩這雙大腿。」伍倫回應：「你只能按到肯德基的大（雞）腿。」

點擊放大瀏覽伍倫的IG美照▼▼▼

+ 19

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

還有讓伍倫無言以對的私訊如：「如果我是你的男朋友，你就不必使用衛生紙，因為我的舌頭會完成所有清潔工作。」伍倫也貼出不少充滿敵意的私訊，比如這則：「我希望你生一個兒子，然後他在學校時會因為你的照片曝光被欺負。你在網路上這麼不檢點會有現世報。」伍倫回應：「祝你得腎結石。」並稱這樣的詛咒可是對方先開始的。

許多網友讚許伍倫的回應令人大快人心，並稱這些人「病得不輕，該去看醫生」。伍倫提到公開這些私訊的初衷，是希望「讓人發笑，並讓受到網路欺凌的女孩感到不孤單」。

【延伸閱讀】產後極速修身有罪？美國超模11天回復平坦小腹 PO相遭各界狠批（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 28

【延伸閱讀】頂尖超模Linda Evangelista神隱多年真相曝光：我整形失敗已毀容（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

延伸閱讀：

印度農民挖到13克拉鑽石 一夕成為百萬富翁

AV女優曝復出原因！改行卻被上司騷擾2年 網友大感心痛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】