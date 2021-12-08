美國索爆模特兒日日狂收露骨性騷擾訊息　超毒舌幽默回應反成焦點

美國29歲性感辣模伍倫（Paige Woolen）在疫情期間成立了一個帳號，跟粉絲分享她每天收到的私訊以及她的回應。
近期一則私訊寫著：「我最近買了一個充氣娃娃，我會把妳的照片貼在她的臉上跟她做愛。」伍倫答：「我羨慕讀這則私訊之前的自己。」
另一名男子則傳了伍倫沐浴照寫著：「我想按摩這雙大腿。」伍倫回應：「你只能按到肯德基的大（雞）腿。」
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還有讓伍倫無言以對的私訊如：「如果我是你的男朋友，你就不必使用衛生紙，因為我的舌頭會完成所有清潔工作。」伍倫也貼出不少充滿敵意的私訊，比如這則：「我希望你生一個兒子，然後他在學校時會因為你的照片曝光被欺負。你在網路上這麼不檢點會有現世報。」伍倫回應：「祝你得腎結石。」並稱這樣的詛咒可是對方先開始的。
許多網友讚許伍倫的回應令人大快人心，並稱這些人「病得不輕，該去看醫生」。伍倫提到公開這些私訊的初衷，是希望「讓人發笑，並讓受到網路欺凌的女孩感到不孤單」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】