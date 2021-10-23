美國女模特兒花5年戰勝厭食症　竟被導演嫌肥　抖音崩潰脫衣控訴

大部分的模特兒，不僅外貌出色，體重方面也得進行嚴格管理，美國紐約一名女模特曾為了達到骨感身材，付出慘痛代價，不但罹患厭食症，還一度停經，花了5年才恢復健康，也增胖了15.8公斤，沒想到近日參加電影試鏡時，竟被導演嫌「胖」，她內心好不容易建立起的堡壘再度被擊垮，更為此失聲痛哭。



根據《每日郵報》報道，女模甘特（Anna Gantt）在影片中哭訴，說道15歲時開始當模特，為了維持苗條身材，嚴格控管自己的飲食，沒想到卻瘦出心病，得了厭食症，她表示，直到近日，她才覺得自己恢復健康，衣服尺寸也從原本的0號進步到4號，正式揮別「骷髏」身材。

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孰料，近日甘特參加一部電影試鏡時，竟被導演說不夠瘦，需減肥，為此她大受打擊，在影片中大爆料，公開時尚圈不為人知的黑暗面，她表示，很多人把模特當作夢想職業，但是天生瘦的人為少數，坦言「每個模特都在不停減肥」。

另外，她也在影片中大膽掀衣，露出平坦的肚子，針對該名導演的言論，自信心再度崩塌，她難掩怒氣竟在鏡頭前比中指，怒轟「去他X的模特、去他X的時尚界」。

影片曝光後，衝出高人氣，累積至今已高達逾920萬次點閱，其中大尺碼模特霍利迪（Tess Holliday）也在底下稱讚，「你很了不起，需要改變的是這個行業，不是你」。

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