喜帖印大尺度婚紗照　新郎露股新娘跪地引遐想　網民爆超有錢背景

結婚是人生大事，很多新人都會來些特別挑戰，務求留下深刻的回憶。不過台灣網絡近日就流傳1張超大尺度的婚禮請帖，上面的婚照驚見新郎脫一半褲，清晰露出屁股，而新娘則披着婚紗跪在地上，臉貼近新郎的下體。照片一出震驚網民，大喊「現在喜帖這麼前衛的嗎？」，有人則踢爆這對新人的有錢背景。



從照片可見，新郎穿着西裝背對鏡頭，褲子則脫掉一半，屁股毫無遮掩地露出，雙手霸氣「叉腰」向下看，而披着婚紗的新娘蹲在地上，臉貼近新郎的私密處。（PPT圖片）

從該喜帖上的照片可見，新郎穿着西裝背對鏡頭，褲子則脫掉一半，屁股毫無遮掩地露出，雙手霸氣「叉腰」向下看，而披着婚紗的新娘蹲在地上，臉貼近新郎的私密處，引起無限遐想。

在PPT討論區分享喜帖的樓主亦表示照片確實太狂，「只是不知道印刷廠校色的時候在想什麼就是了」，有網民亦驚呼「婚禮現場會表演嗎」、「新娘爸媽內心舒服嗎？」，有人就批評不懂欣賞且難以接受，「自己拍下來留念就好了，怎麼還印出來派別人」、「這種搞怪的，大機率以後會後悔」。

照片曝光並引起熱烈討論後，有知情者透露新郎新娘都是有錢人，「前幾天群組就有在傳了，雙方都是超級有錢人」，又指他們在某間知名高爾夫球場辦婚宴，會去的賓客都是非富即貴，「反正有錢人想搞怪也是他們爽，有幾張婚紗照男的都露鳥，也沒在怕的了」。