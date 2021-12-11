台女用iPad煲劇驚見媽媽遭性侵影片　犯人竟是自己交往8年男友！

這不是AV(成人影片）情節，而是台灣1宗法庭審理的案件！台北1名女生在家中以iPad追劇時，驚見媽媽遭性侵的影片，因而揭發跟她交往8年男友的可怕惡行，她崩潰質問時，對方才寫下紙條坦承「用手指用她」。女生和媽媽其後憤而提告，男方寫下的字條成關鍵證據，台北地方法院依乘機性交罪，將男友判處3年8月徒刑。



台北1名女生在家中用iPad追劇時，驚見媽媽遭性侵的影片，因而揭發跟她交往8年男友的可怕罪行。（GettyImages）

根據判決書指出，20多歲陳姓男子在國中時期與女子交往，與女友一家人相識長達10年，雙方則交往8年，直到2019年5月分手。交往期間，陳男經常到女友住處過夜，2018年9月某晚借宿女友家時，跟女友一家人喝酒，先用激將法灌醉女友，而女友的媽媽則有服用鎮定劑或安眠藥入睡的習慣，陳男當晚趁機闖入女友媽的房間，不顧她與3名小孩同睡，一邊開啟向女友借來的iPhone 5S手機拍攝，一邊脫下女友媽褲子用手指性侵。

過幾天女友想以iPad追劇，因而拿回那部iPhone 5S，然後打開手機與iPad連結網路時，卻驚見3段影片正自動備份上傳，影片中的女子穿着牛仔褲及粉紅色內褲，那正是自己媽媽的衣着，而地點就是媽媽的睡房。

女友憤怒得質問陳男「你昨天有喝酒醉嗎？告訴我你昨天晚上在幹嘛？」，陳男無言以對，寫下紙條回覆「用手指用她」，女友暴怒追問「她是誰？」，又大罵「去外面亂搞，弄到我朋友身上就算了，你弄的人是誰？是我媽？」、「看着我，你怎麼能做得出來？」，又心碎怒吼：「我對你陳先生而言，是不是可有可無？」

女友的媽媽事後提告法庭，稱自己睡前有服用醫生開的鎮靜劑藥物，吃完藥物就陷入昏睡，但陳男疑似多次跑進房內性侵她，甚至一晚跑進來多達3次，有時她醒來時發現自己褲子被脫一半，亦會質問陳男為什麼進來，陳男則答稱是來抱女友睡。

陳男出庭辯稱被誣賴，表示他沒有性侵女友的媽媽，且事發後他仍常去女友家借宿，2020年還有一起出去玩，正常人豈會讓性侵她的人住在同一個屋簷下、又一起出去玩？辯方律師亦表示影片中的女子沒有拍到臉，無法證明是陳男女友的媽媽，且女友媽媽的證詞有許多矛盾之處。

惟法官認為陳男的行為有影片為證，而且女友質問時，陳男也寫紙條坦承「用手指用她。」可見罪行屬實，依乘機性交罪判陳男3年8月有期徒刑，全案可上訴。

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