酒店藏「殘酷一叮」你見過未？網民齊長知識　專家卻警告小心使用

酒店有許多高級設備，日前有台灣網友在入住酒店後，發現浴室出現一顆「黏在牆上的金屬球，用手拉頂端，還可以拉出長條金屬線，令他好奇「這個是做什麼用的？」對此，有網友解答「是很實用的伸縮曬衣繩」，可以把線拉到另一端固定。



一名台灣網友在Facebook Page「爆系知識家」發問，他入住酒店時，發現浴室牆上黏了一個金屬球，頂端可以拉出一條長線，但他百思不得其解，不知道這條可伸縮的線究竟是拿來做什麼的，因此好奇向眾網友發問。

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文章曝光後，有網友同樣沒看過這項裝置，驚訝表示「第一次看到，好特別」、「我還真不知道這是什麼，長知識了」，還有人猜是「服務鈴」、「密室逃脫用的開關」、「練三頭肌用的」、「搶答用的鈴鐺」、「叫外送的裝置」，這些幽默回應讓人笑翻。

不過，專業網友看了之後，指出「這是曬衣服用的，在這裝置對面有個母座，扣上去就可以曬衣服了」、「把一端的線拉長到對面，勾住曬衣服用」。但有網友提醒，這種金屬線不能掛太重的物品，只能放毛巾跟衣服，不適合拿衣架掛在上面，會變形為V字型，而且若曬太多件衣服，曬衣線無法負荷，還有可能會反彈導致受傷。

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