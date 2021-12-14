帶子女外出遊玩要兼顧的事情實在很多，令不少家長也感到頭痛。有港媽早前網上發文講述帶女兒到迪士尼樂團的難忘經歷，指周末園內餐廳非常擠擁，只好讓獨自女兒留於座位，自己則排了足足45分鐘買餐點。港媽指買好食物後即趕回座位，發現女兒等候多時未見到她嚇至流淚，頓時感到非常心痛，形容「呢餐飯真係畢生難忘」，不禁認為園方可提供方便家長或有需要客人的措施，如手機下單或送餐服務，帖文引起家長們討論。



有港媽發文講述帶女兒到迪士尼樂團用餐的難忘經歷，指因多人被迫獨留女兒45分鐘排隊，事後女兒嚇得流淚，感到非常心痛。（資料圖片）

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有港媽早前於facebook群組發文，指早前周末帶同4歲女兒到迪士尼樂園遊玩，其間女兒感肚餓，惟餐廳非常多人，「我已經揀咗間最少人嘅彗星，但都係爆棚」。進入餐廳後，職員提醒港媽需要先找座位，她與女兒坐下後，決定讓女兒獨自等候，自己負責購買餐點，「我仲驚我囡悶，畀咗部電話佢」。

由於當日餐廳內食客眾多，港媽指單是排隊購買食物已花了足足45分鐘，「一邊排一邊心掛掛，好擔心個囡得自己一個」，成功拿到餐點後，她未及付款已急不及待返回女兒身旁，「個心砰砰咁跳，其實我好驚」。她形容見到女兒一刻畢生難忘，「佢冇玩電話，而係大大粒眼淚望住我！我唔敢想像當時佢係咩感受，佢當時內心肯定好驚好驚，點解媽咪咁耐都未返嚟，連我自己都驚到腳軟，佢一個4歲小朋友，點樣識得表達」。

港媽指事發當日已選擇到較少人的彗星餐廳，惟仍要排隊45分鐘，對女兒獨自等候多時，因未能見到她而嚇得落淚感到非常難受。（圖為彗星餐廳，迪士尼網頁圖片）

港媽對女兒獨自等候多時，因未能見到她而嚇得落淚感到非常難受，「心痛到難以形容」，又指日後不會再放下女兒如此長時間，「以後我寧願唔食，我都唔敢再放低佢，我怕有咩事嘅話，我一世後悔！」。她又希望園方能夠為有需要的家長或食客提供協助，如增設手機下單，或提供送餐服務等。

港媽的經歷引來網民討論，有同為家長的網民認為無論如何也要避免獨自留下子女，「得佢一個人你都放低佢，太危險了媽媽，你可以同佢一齊去買嘢食買外賣再去搵位，好過放低小朋友自己一個」、「小朋友咁細個，下次同佢一齊買嘢食，跟住外賣再搵位/坐出長櫈食，總好過放低佢自己一個」，而港媽亦直言經過今次，日後不會亦不敢放下女兒，「我下次會醒目啲，唔敢再放低佢啦」。

港媽直言經過今次，日後不會亦不敢放下女兒，「以後我寧願唔食，我都唔敢再放低佢，我怕有咩事嘅話，我一世後悔！」。（《寶寶大過天》劇照）

不過也有網民指出，港媽的經歷其實可以避免，家長出發前可為子女帶備乾糧小食，亦可在樂園內購買小食充飢，並非必須到餐廳用餐或是放下子女購買食物，認為港媽不應將責任歸究園方或職員，「入去前一定食咗嘢先，帶定啲烚蛋，餅乾蛋糕仔飲品畀佢食」、「我都知一個人帶小朋友唔容易，不過佢哋係快餐形式你又無得怪佢哋唔送餐」、「我相信只要開聲問嘅話都會有人願意幫忙，我絕對明白有時候真係逼不得已」。

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