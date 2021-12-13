港女偕友遊迪士尼　玩設施時遭小朋友扯頭髮　家長專注玩手機懶理

父母任何時間都要看管好子女是常識吧！近日有女子在討論區上發文，指與朋友前往迪士尼樂園遊玩，其間乘坐「小小世界」遊玩，詎料2人上船後竟被小朋友相繼從後拉扯她的頭髮，而且家長一直只顧玩電話，沒有理會子女，令她感到憤怒地指「咁鍾意玩電話點解唔返屋企玩呀」，「帶得啲小朋友出街就睇實佢哋啦」。



有網民在討論區上發文，指自己在迪士尼乘坐遊樂設施時被後方的小朋友扯頭髮，但家長卻專注玩電話懶理。（資料圖片）

涉事女子在香港討論區上發文，提到自己放假的時候與朋友到迪士尼遊玩，因感到疲累所以到「小小世界」遊玩，「坐下船當抖下」。她提到以前都會4個人坐滿一排，但現時可能因為疫情安排，所以不會與陌生人同坐，而她們後面就是2個小朋友加1個媽媽，「啱啱坐低嗰陣都好哋哋，以為1個媽媽拖2個小朋友，啲小朋友都咁乖真係好難得」。

始料不及的是行程開始不久，身後2名小朋友就開始變得嘈吵及玩了起來，「之後我feel到有嘢扯住啲頭髮，初初諗住係啲頭髮攝咗入件衫度扯到，就抆返好啲頭髮，點知原來係後面2個小朋友喺度扯我啲頭髮」。女子當下立即望過去，發現小朋友的媽媽正在玩電話，完全沒有管教的意圖，不過她見小朋友收手就作罷。

女子提到即使她出聲責罵2名小朋友之後，該名媽媽才出聲指「唔好搞人哋啦」。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

正所謂一不離二，「隔咗唔夠2分鐘佢哋又抆過，仲要抆埋我朋友啲頭髮」。女子原本不打算開聲責罵，但見小朋友的媽媽完全沉醉在手機的世界中，「望都唔望下佢2個小朋友」，在忍無可忍之下才出聲叫2個小朋友不要再弄她們的頭髮，之後媽媽更只望了一望，向小朋友說「唔好搞人哋啦」。

女子批評該名媽媽「你帶得佢哋出街玩，就好心唔好掛住玩電話啦，咁鍾意玩電話點解唔返屋企玩呀？」，就連同行朋友亦都斥責該名媽媽「睇住佢2個小朋友，唔好再畀佢哋騷擾其他人」。女子感嘆，「唔該啲家長啦，帶得啲小朋友出街玩就睇實佢哋啦」。

（香港討論區）