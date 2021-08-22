迪士尼酒店驚見露台打邊爐　自備爐具成枱食材超豐盛、排場有霸氣

暑假即將告終，不少港人都捉緊夏天的尾巴到酒店staycation放鬆一下。最近有facebook群組流傳1張instagram限時動態截圖，看到有迪士尼酒店住客疑自備爐具和食材，在房間露台打邊爐，引來熱議。部份網民看後直斥涉事住客沒有公德心，擔心氣味會影響其他人，但也有人認為在露台煮食更方便「散味」和清潔，打邊爐並非大問題。《香港01》已就此事向香港迪士尼樂園查詢。



有網民上傳1張instagram限時動態的截圖，其中的照片看到有迪士尼酒店的房客在露台打邊爐。（fb「香港 Staycation 酒店交流谷」圖片）

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有網民近日在facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，並上傳1張instagram限時動態的截圖，其中的照片看到有迪士尼酒店住客在房間露台打邊爐，疑似是自備爐具、碗具和食材，豐富的食材包括肥牛和肉丸等更擺滿2張圓桌。

據截圖所見，發布限時動態的網民笑言「有病無病呀，究竟有幾想打邊爐？」。涉事住客的舉動同時引來持正反意見的網民討論，部份網民留言直斥打邊爐的行為自私，並質疑所有廚餘、湯底等最後如何清理，假如拿回房內處理，同樣衍生衛生問題，「我想知食完個湯底會倒去邊度啊？」、「隔籬左右想出露台應該都吸唔少，有啲自私囉」。

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不過，其餘網民就指出，如果住客會保持露台整潔，堅持不讓氣味傳入房間，認為打邊爐亦可接受，「有咩問題？等同外賣帶返酒店露台到食咁解咋嘛，冇話唔得㗎」、「露台散到味又唔會彈到周圍係」。

《香港01》已就此事向香港迪士尼樂園查詢。

睇多啲：其實在本月初已有2名女子在迪士尼樂園酒店一般雙人房，煮出4餸1湯，並拍成教學短片上載至YouTube，被網民批評「冇公德心」，事後影片已被刪除▼▼▼



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原文：Staycation港女迪士尼酒店房煮四餸一湯 酒店回應：保留追討權利

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