婦人趕赴醫院見丈夫最後一面　的士司機與乘客折返提出義載超暖心

「好慶幸喺唔開心嘅時候有陣暖流。」有香港女生在社交平台分享，指母親日前趕往醫院見父親最後一面，因而查問在路邊1輛冚旗的士，惟對方表示早已接單，未能接載她。司機其後接載了原定的乘客後，竟折返原地邀其母上車，稱可先載她到醫院，事件令她感動不已，因而公開事件希望能與那位好心司機和乘客相認，「真係好多謝你哋2位熱心嘅暖男」。



有女生指母親日前趕往醫院見父親最後一面，因而向在路邊1輛冚旗的士查問，惟對方表示早已接單，不過其後竟與原定接載的乘客折返原地，邀請其母上車，稱可先載她到醫院，事件令人十分感動。（示意圖，資料圖片）

該女生在facebook群組「上水人大聯盟」發文，指周二（11月30日）晚上7時許，其母親在上水中心急着前往北區醫院見父親最後一面，遇見1部接了單的的士正在附近等候乘客，便上查問可否先接載她到醫院，惟司機稱「接咗支旗去屯門嘅」，母親只好繼續等候下1架的士。

然後過了一會，該輛的士再駛到同一位置，原來司機向年輕男乘客提及樓主母親的情況，對方同意先回來載她到醫院，「係個客話要返嚟，想車我媽去咗醫院先，之後再去屯門」。不過當時樓主已幫母親遙距叫車，她連番道謝後就沒有上車。

的士司機和乘客的一番好意，令樓主十分感動（示意圖，資料圖片）

樓主表示父親其後不幸離世，家人忙於處理身後事，至翌日母親才提起這事，並特意要求她幫忙代發帖公開讚揚這位好司機和後生仔，「我媽噚日太驚青，完全冇望過車牌，所以只好成件事咁講晒岀黎相認」。母親說，事件令她很感動和感恩，雖然不開心的事依然發生了，但「感激當好徬徨嘅時候有人伸出援手，令佢定一定神」。

很多網民看完樓主的分享都感到溫暖，稱「好難得遇到有心人」，並多謝她們將這件好人好事分享出來，「依家呢啲時候更需要好人好事，暖下大家」，亦着樓主和母親節哀順變。