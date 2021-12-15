消委會｜10款最高納火腿片排行　食4片阿信屋火腿超世衛攝取上限

火腿可說是百搭的煮食材料，夾三文治又得，用來煮通粉亦可，不過始終是加工肉類，還是適量吃用為妙。消委會早前就測試了市面上23款火腿片，發現超過九成屬於高鈉，長期進食會增加高血壓風險。本文就列出當中10款最高納的火腿片產品，包括759阿信屋及金妹牌。



消委會測試發現，火腿樣本的平均鈉含量為937毫克，當中21款屬高鈉，納含量最高為「759阿信屋」火腿片，每100克含1,320毫克鈉。（資料圖片/梁煥敏攝）

消費會在本年8至9月從市面搜集了23款火腿樣本，測試樣本的安全及營養素含量，同時檢視了產品包裝資料。

消委會測試10款最高納火腿片排行：

+ 5

根據食安中心資料，每100克固體食物含超過600毫克鈉，屬於「高鈉」食物。消委會測試發現，火腿樣本的平均鈉含量為937毫克，當中21款屬高鈉，納含量最高為「759阿信屋」火腿片，每100克含1,320毫克鈉，以成年人計算，進食1片40克的火腿片已攝取528毫克鈉，佔世衛建議成人每日攝取上限2,000毫克鈉的26%。而鈉含量最低的火腿樣本為「Tesco」英式蜜糖烤火腿，每100克含500毫克鈉。

消委會提醒，應減少進食火腿及火雞片等加工肉類，避免長期攝入過多鈉而增加患上高血壓的風險。另外，世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構於2015年根據證據力度評估後，把加工肉類歸類為「令人類致癌」，每天進食50克加工肉類會增加患上結腸直腸癌的風險約18%。

同場加映：消委會｜60款餅乾全含基因致癌物 無印1款超標 八成半樣本三高