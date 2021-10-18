消委會｜60款餅乾全含基因致癌物　無印1款超標　八成半樣本三高

【餅乾／消委會／零食／健康】不少人都以餅乾等零食「解口痕」，消委會近年就測試60款預先包裝餅乾樣本中，發現全部均檢出在加工過程中產生的污染物或基因致癌物，46款樣本更同時檢出3種污染物。「無印良品」紅豆夾心餅在基因致癌物「丙烯酰胺」測試中含量最高，每公斤測出620微克，超出歐盟基準每公斤350微克水平。



消委會最新調查抽取市面上60款預先包裝餅乾樣本，結果發現全部均檢出在加工過程中產生的污染物，包括基因致癌物環氧丙醇或丙烯酰胺；另外達八成半樣本屬「三高」。（廖雁雄攝）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

在60款餅乾樣本，包括克力加餅、夾心餅、威化餅、手指餅、梳打餅、消化餅、水泡餅、瑪利餅等，消委會測試其中是否含有污染物「環氧丙醇」、「丙烯酰胺」和「氯丙二醇」，前兩者屬基因致癌物，結果發現逾7成半樣本同時檢出3種污染物。在此項污染物安全測試中，無印良品紅豆夾心餅、Bancheta消化餅、福尚之品芝士味蘇打餅乾（無蔗糖）、Hokka餅乾、藍鑽石克力加、Dare克力加和合成較較餅評分最低。

+ 17

在營養素測試中，消委會指33款樣本屬高脂、13款樣本屬高鈉、27款樣本屬高糖；其中福尚之品芝士味蘇打餅乾（無蔗糖）樣本的總脂肪含量最高，每100克含41.3克，Arnott'sCountry Cheese Cracker樣本的納含量最高，每100克含1090毫克，旺旺黑白配朱古力捲（香草味）則總糖含量最高，每100克含42克。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

按圖看消委會5星果乾之選▼▼▼

（杏脯及士多啤梨乾均無樣本獲5星，圖表以最高分1款代替）



+ 3

消委會丨一文看清牛奶高營養之選 雀巢1款蛋白質含量最高兼高鈣

13款高鈣之選▼▼▼



+ 8

5款蛋白質含量最高的樣本▼▼▼



消委會｜10款最高脂及高鈉的芝士樣本▼▼▼

+ 5

+ 5

20款氣體熱水爐價錢與總評分▼▼▼

+ 15

消委會就提醒市民，在選購及使用氣體熱水爐時，應注意以下事項：