消委會｜9款可摺合食物盒測試　IKEA最高分　6款矽氧烷超標或傷肝

近年港人環保意識提高，不少人買外賣都會自備可循環再用餐盒，消費者委員會最近測試市面9款可摺合食物盒，發現「Ikea」及「Gemini」整體表現最好，同樣獲評4分，「Lexngo」及「Cinnamorol」售價分別高達130及102元，惟可揮發性有機物質含量同樣超標，整體表現分別僅獲3及2.5分。本文就讓大家看清9款可摺合食物盒的在異味、食物色素殘留的表現及總評分。



消委會近日測試9款可摺合食物盒的可揮發性有機物質含量、容器發出的氣味及會否影響食物味道、食物色素殘留等問題。（消委會）

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消委會近日測試9款可摺合食物盒的可揮發性有機物質含量、容器發出的氣味及會否影響食物味道、食物色素殘留等問題，9款食物盒全部聲稱適用於微波爐加熱，售價由29至130元，標示容量由600毫升至1升，當中2款隨產品附送餐具。

消委會指出，可揮發性有機物質主要為材料中低揮發性小分子矽氧烷（Siloxanes）為主，若矽膠食物容器含有過多的可揮發性有機物質，可能會遷移到盛載的食物中，甚或影響食物安全，長期接觸高劑量矽氧烷或會影響實驗動物的肝臟健康。

9款可摺合食物盒測試及整體評分▼▼▼

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結果顯示，「Ikea」、「Gemini」及「Ideale Chef」3款食物盒的主體和密封圈矽膠物料的可揮發性有機物質含量由0.12%至0.44%，符合德國LFGB的要求，其餘6款檢出量均超出標準要求限值（0.5%），其中「Gourmet」及「執笠倉」主體檢出量均為1.3%，為9款食物盒中最高。

在食物盒異味方面， 「Diamond」、「Cinnamoroll」、「Gourmet」、「執笠倉」4款樣本在氣味和味道均獲評0級，即與測試對照的蒸餾水無分別，感官表現同獲最高5分。

此外，消委會分別以2毫升咖喱汁及番茄汁測試食物色素殘留表現，結果顯示咖喱汁經微波爐加熱及清洗1次後，都會在各款食物盒樣本殘留色素，「Ikea」及「Ideale Chef」色素殘留較少，同獲3分；而使用番茄汁測試，沒有明顯色素殘留的樣本包括「Ikea」及「EZ Cook」，同獲最高的5分。

消委會建議善用4類可重用食物盒。（消委會）

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