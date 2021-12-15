鄰居露台食煙可以點做？閂遲少少窗即攻晒入屋　網民建議咁解決

如果是在自家露台吸煙，但味道飄至鄰居家，這有什麼方式避免嗎？有女網友表示自己對煙味很敏感，卻剛巧遇到很愛在露台抽煙的鄰居，而且是半小時至一小時一根的密度！



文：庭庭（發表於爆怨公社）

「剛剛進房門那一剎那，真的很像進入毒氣（吸煙）室！所以趕快拿電風扇，開到最強吹出去！」

「是真的很受不了，才來這裡抱怨一番……」

對方喺自己屋企範圍食 係咪真係冇嘢可以做？睇睇原文全文同網民意見▼▼▼

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「想問問大家有沒有什麼抵制方法？每次他一出來露台抽煙我就神速關閉窗戶，不然整個煙味就會順著風勢飄進我房間，因為抽煙次數蠻頻繁的！所以房間窗戶晚上幾乎是緊閉的。有時候是半小時、一小時一根，但不超過兩小時除非睡覺。即使不顧別人，自己的身體也顧一下吧？還蠻想大聲喊「那位先生你可以找適合的地方抽煙嗎？不要讓煙味飄出來荼毒鄰居」，但是蠻怕被打的，畢竟最近被打的新聞很多。想問打給政府部門有用嗎？還是該怎麼處理比較好？」

有網民提供建議：「電扇反而會捲風捲味，反著裝抽風機」、「在窗戶裝抽氣扇，持續往外抽風，變頻直流的抽氣扇耗電量只會最多20多W，我都開整晚的，我買的標榜耗電量額定功率只有1.7W」、「裝監視器，如果有空氣清新機（便試試使用），如果可以，錄下因為他煙味造成室內空氣品質不佳的燈號變化。這年頭，證據確鑿對方比較難賴帳。如果剛好還錄到他煙蒂亂丟，就更high了」、「我們這裡也是，他們在家露台抽，全飄到我們家來，有講過了還是依然我行我素，這樣的不知道能不能檢舉」、「如果可以選擇搬家那就搬家，畢竟他是在他的所屬範圍之內抽煙，你也沒有辦法約束他」。

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