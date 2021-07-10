網民熱議絕對無法接受嘅異性特質　食煙口臭都唔夠呢兩樣咁多人憎

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-10 15:30

人與人之間的相處有很多學問，而互有好感的兩人若要進入情侶關係要考慮的事情又更加複雜，在深入瞭解對方的同時，有時可能也會發現對方的一些習慣、觀念與自己並不適合。近日一名女網友便發文詢問「無法接受的異性特質」，貼文引起廣大網友回應。

最多人點名兩種特質齊齊話頂唔順 點圖睇睇原文同網友意見👇👇👇

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貼文一出引起熱議，網友紛紛指出生活習慣很重要，「抖腳、吃飯嘖嘖嘖」、「抽煙、吐痰，坐著時翹腳鞋底對著別人」、「吃東西發出聲音、不孝順、沒禮貌」、「吃檳榔完全不行」、「抖腳、牙齒不乾淨」。

多數網友則認為「衛生習慣不佳」與「自我中心」是最無法忍受的兩個特點，「衛生習慣不好，上廁所把馬桶弄得很髒」、「衛生習慣不好、愛吹牛、自我中心」、「無同理心、自大、沒禮貌、愛算計」、「油嘴滑舌、愛批評人、愛開黃腔、自以為是」、「自私的人，曾經遇過一位會把自己鞋子髒的地方抹在捷運電扶梯的，學歷、外表、品味、工作甚至家庭都很完美，整個傻眼」。

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