3老翁圍坐熟食市場播成人影片　懶理途人勸喻　有聲有畫共賞AV

在公眾地方大聲播片總惹人側目，如果傳來呻吟聲，更是令人難以接受。近日1段影片在網絡流傳，只見3名銀髮伯伯公然在熟食市場，用手機觀賞成人片段，據稱曾有途人上前勸喻，但還是繼續全心欣賞，引起網民熱烈討論。不過有眼利網民就發現照片並非來自香港，而是在新加坡1個美食廣場拍攝。



3名老翁在1張長桌上圍坐，觀賞手機內的影片並看得非常入神，而手機發出的聲響卻令人異常尷尬，原來他們正公然地播放成人影片。（影片截圖）

據新加坡媒體報道，有網民日前傍晚6時許在當地1個熟食市場拍攝，當時很多食肆準備關門，3名老翁則在1張長桌上圍坐，正觀賞手機內的影片並看得非常入神，而手機發出的聲響卻令人異常尷尬，原來他們公然地觀看成人影片。

拍片者形容，老翁們的行為惹來附近的食客側目，有人上前婉轉地作出提醒，希望他們停止觀看，但3位伯伯還是不為所動，繼續沉醉在自己的世界。

影片引起網上關注，不少人都批評老翁公然播放不雅影片是「為老不尊」，「仲要播埋聲騷擾人」，令身邊經過的人無不尷尬；亦有網民表示不解為何要聚在一起看，「回家獨自看不是更爽嗎？」；惟有些人則認為只是小事，笑言「可能他們正在學術討論」。

根據當地法例，任何人被發現管有淫褻影片，不論實體或數碼內容亦屬違法，最高可被判罰2萬美元及監禁6個月；如果再犯，一經定罪最高可判處8萬美元罰款及監禁2年。

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