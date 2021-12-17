印度旅館浴室驚現無頭女裸屍案情嚇人　夫疑新婚妻出軌割頭棄深山

印度日前揭發恐怖無頭女屍案！事件發生於當地度假聖地，案情宛如犯罪電影。事發於山地小車站馬泰蘭（Matheran）的旅館內，老闆查房時發現浴室有具無頭女屍倒臥向泊中，全身赤裸、沒有任何物品及身份證明文件。警方調查後發現受害人和1名男子均用假名入住，閉路電視有拍下2人投宿的畫面，但卻戴上口罩，一時間難以識別身份，更未拍下男子如何離開。幸好警方在附近發現女子的銀包，循線索調查後，24小時內即拘捕死者的丈夫，發現他將殺妻割頭後，將斷頭扔到附近深山。當地居民爆料，指2人入住時「看起來像幸福的新婚夫婦度蜜月」，沒料到丈夫暗藏殺機。

當地警方其後查出更多嚇人真相，2人原來只新婚半年，均屬高學正人士，惟丈夫懷疑妻子出軌，早有預謀殺妻，事前曾到現場視察2次及規劃路線，更做了許多工夫消滅證據，如用利器割去妻子手臂上有2人名字的紋身。他雖已承認殺人，但死者家屬卻大爆兩家人出現嫁妝糾紛，懷疑這才是真正殺人動機，更直指男家有份策劃案件。



印度爆出恐怖無頭女屍案，死者全身赤裸倒臥浴室內，身上沒有任何物品及身份證明文件，CCTV拍下其入住畫面，但她登記時用了假名。（TV9 Marathi新聞截圖）

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案件發生於接近孟買的山地火車站馬泰蘭，周日（12日）早上，當地1間旅館的經理 Ketan Ramane想向住客提供茶和早餐時，拍門一直無人回應，入房查看即見到浴室有具無頭女屍，全身赤裸倒在血泊中，身上沒有任何物品及身份證明文件。死者和1名男子入住，警方懷疑該男子是兇手，明顯想消滅證據及隱瞞死者身份，兇手帶走了死者頭顱及她身上所有衣物和財物，警方馬上把斷頭屍體送往驗屍。

警方調查後，發現2人於11日（上周六）入住登記時都用了假名，令初步調查時出現困難。旅館閉路電視有拍下2人入住過程，但他們當天戴着口罩，老闆沒有要求出示身份證明，只要求他們登記名字。閉路電視更未有拍下男子離開的過程，他疑另有路線逃走。

警方在當地行山客協助下，在旅館附近找到受害人的手袋，發現有醫療處方，是由孟買市郊的戈爾岡市（Goregaon）的診所開出，循線找出女子名叫 Poonam Pal，27歲，在戈爾岡市當護士。她事發前已失蹤2天，家人早前已經報警，她的父母也住在該市，而其30歲丈夫Ramsilochal Pal是名IT工程師。

當地傳媒指，2人於今年5月才結婚，但未正式完成婚禮及傳統的祝福儀式。按照北方邦傳統，婚禮開始後2人要分居，女家要給男家大量嫁妝，之後新娘要回到娘家幾個月舉行儀式，然後才能正式完成婚禮。警方隨後馬上到丈夫住所拉人，認為他的殺人動機，是他性格多疑，一直懷疑妻子出軌，並要求他說出妻子頭顱下落。

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警方調查後發現，疑犯早有預謀犯案，他選定在馬泰蘭殺人後，在事前2次去當地視察，更一早計劃好安全的逃走路線。他於本月11日他以散心為藉口，帶妻子到馬泰蘭留宿，租了1個家庭套房，入住時故意叫妻子用假名，等到凌晨時分在浴室用利器刺頸殺死妻子，繼而將頭顱割下，放入袋子扔入1個離旅館200米，有200呎深的山谷內。

兇手因擔心妻子身份被識別，而她右臂上有2人名字的紀念紋身，疑犯在旅館想不出好方法下，就用利器割走了妻子手臂上的紋身，而殺人後還打掃過房間，拿走床單及處理掉很多證據，可見是想毀屍滅跡。

警方隨後組成5個團隊搜尋頭顱，最終在當地的行山客協助下，在一處深谷內找回頭顱。死者的丈夫現時已承認殺人，目前仍被還押，警方14日已將遺體交還家屬處理。

不過，受害人的家屬質疑事件並非兇手懷疑妻子出軌，又透露婚禮前男家本已接受嫁妝，但後來疑犯父親不停索要更多錢。即使兩人婚禮已花費近百萬盧比（近10萬港元），但男方一家繼續苛索更昂貴的禮物及其他物品作嫁妝，認為謀殺是男方一家有份策劃。警方表示將會調查疑犯的家屬有否涉案。

馬泰蘭位於馬哈拉施特拉邦，靠近孟買，其實是個山地車站，但因靠近大城市，每到周末都有許多人去觀光，內裏禁止駕駛車輛，遊客坐火車入內遊玩，裏面有山脈、瀑布及當地著名景點普拉巴爾堡（Prabalgad Fort），並保留了許多完好的殖民地時期建築。印媒指當地人多經營旅館，許多都是不法及以供人寄宿做名目，多數不合規格，沒牌照、沒閉路電視、保安不足等問題應有盡有。事件驚動了當地居民，而案發時當地還有數百名到來度周末的遊客。

有當地居民透露，受害人和疑犯是當天晚上入住，未有預約，「他們看起來是一對幸福的新婚夫婦來度蜜月」，又稱在凌晨3點左右該，疑犯離開旅館似乎有些急事，但看起來沒有異常。

（綜合）