小兄妹搭港鐵返學冇帶銀包　好心姐姐代付車資　港媽感動發文尋人

撰文：卡洛兒
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乘車前才發現漏帶銀包，確實會感到徬徨。有港媽發文指，其子女日前出門上學時，到達港鐵閘口前才發現沒帶銀包，頓時不知所措，幸好有好心女生主動詢問何事，並為他們代付車資，故希望藉網上尋人，將車資還給對方。

有港媽發文指，其子女日前出門上學時，到達港鐵閘口前才發現沒帶銀包，頓時不知所措，幸好有好心女生主動幫助。（示意圖，資料圖片）

該港媽在facebook群組「將軍澳主場」發文，指1對子女周二（14日）早上7時許乘搭港鐵上學，行至調景嶺港鐵站入閘時發現沒帶銀包，兩兄妹呆在當地不知如何是好。1位好心姐姐見狀上前查問情況，並給錢他們買票乘車，金額更足以支付來回程車資。

港媽指因兒子當時太心急，忘記留下對方的聯絡方式，故希望發文尋人，「都想盡能力試下搵搵，因想小朋友將費用俾返姐姐，大家都努力工作，搵錢都唔容易」。她又指這幾天都有將錢放在兒子的銀包內，有幸碰面就可以歸還予對方。

好心姐姐見小朋友徬徨無助，遂上前查問情況，並給錢他們買票乘車，金額更足以支付來回程車資。（GettyImages）

網民看完帖文都紛紛讚好，大讚1件小事已令人暖心，「有愛嘅靚姐姐」、「將軍澳好人好事」；有人就建議港媽可教導子女「將愛傳下去」，繼續去幫助其他有需要的人，「這已經回報了人家一番善意了」。

同場加映：搭西鐵超逼人　老人家手肘狂撞港女生背脊　熱心男一舉動超窩心

有女網民早前於facebook撰文分享在港鐵上遇到好人好事，稱乘搭西鐵時，因自己剛動手術，肚部有傷口，所以乘車時特別用手保護，碰巧旁邊有老人家想捉緊扶手，無意間其手肘不斷撞到樓主的背脊，樓主被迫到角落幾乎無位企，幸獲一熱心男開聲解救，令樓主非常感動。

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