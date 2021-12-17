美國龍捲風毀家　結婚56年老夫婦相擁亡　網民淚崩：既美麗又悲傷

美國6個州受龍捲風吹襲，其中肯塔基州災情嚴重，鮑靈格林市（Bowling Green）的穆倫伯格縣（Muhlenberg County）有11人死亡，當地傳媒證實當中有2名死者是老夫婦，他們的愛情故事就像荷里活電影一樣浪漫，可惜迎來令人心酸的結局。73歲的比利（Billy Miller ）是越戰老兵，與72歲妻子朱迪（Judy Miller）已結婚56年，家人去找他們時，發現夫婦已死，當時是牽手相擁的狀態。雖然痛失至親，但家人仍感激他們是離世時仍在一起。由於龍捲風吹走了兩老大多數遺物，現時當地民眾透過fb群組來認領失物，已有熱心網民幫忙找出4張老夫妻的照片。



美國一對老夫婦在龍捲風下一同去世，家人雖然傷感，但感激兩人到死時仍在一起。（WHAS11新聞截圖）

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12月10日晚至11日凌晨，美國中西部及南部至少6州部分地區遭遇了至少50場龍捲風吹襲，其中肯塔基州災情嚴重，穆倫伯格縣有11人死亡，當中包括一對老夫婦，他們已結56年，家屬看到兩人離世時是牽手相擁在一起。

男死者比利是越戰老兵，生前曾經營農場，而朱迪則是家庭主婦。兩人的孫女向美媒透露，祖父是海軍陸戰隊成員，新婚不久就去打越戰，婚禮亦是草草了事，當時祖母並不開心，因這不是她想要的婚姻。不過從戰場回來後，祖父花了幾十年時間陪在家人身邊。兩老結婚50周年時，祖母才得到夢寐以求的婚禮，所有孫仔女都去參加，真正三代同堂。雖然老夫婦有2名子女身亡，但他們感情仍然很要好，他們深愛對方互為依靠，若失去對方不可能獨存。

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龍捲風來襲時，孫女說她的家距離祖父母家約24公里，父母則住在祖父母約8公里外，她在11日早上嘗試與祖父母聯絡，可惜為時已晚。她們抵達時，祖父母的家被吹到剩下泥和瓦礫，「他們一起過世了，彼此緊緊相擁」。雖然痛失至親，但一家人仍很感激兩老死時是在一起，他們想在屋內找些有紀念品價值的遺物，可惜大部分東西都吹走了。

其後家人發現了1件滿是泥土的外套，雖然是骯髒，但衣料幾乎是完好無損，那是祖父比利的海軍陸戰隊外套，「我記得找到它時，我馬上崩潰了」，當地有乾洗店願意免費幫他們洗乾淨這件外套，很多肯塔基州和印地安納州民眾都幫助尋找這對遇難老夫婦的遺物照片，目前為止，他們找回了4張夫婦的照片。

因為龍捲風的關係，當地人通過fb群組來上傳及尋找失物，其中群組「Quad State Tornado Found Items」有許多熱心人將找來的照片、物品上傳找失主，很多更是因龍捲風而走失的寵物。

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比利和朱迪的遺物可能已分散到2個州之間，該fb群組有網民上傳了老夫婦的照片，希望交還給他們的家人。印度支那州亦有農民找到老夫婦年輕時的照片，路易斯維爾有女子發現了標上了「朱迪」的童年黑白照。他們接受《華盛頓郵報》訪問時，形容發現這些照片就像找到希望一樣，即使世上發生許多可怕災難，但仍有許多好人存在，他們的家庭應該保留這些美好回憶。

許多網民通過文字圖片認識這對雙雙遇難的老夫妻，雖然故事令人心碎，但許多人認為他們一生都很幸福，「真愛就在身邊」，形容他們的結局「既美麗又悲傷」。

（綜合）