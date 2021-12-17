巴士急剎老婦跌地暈倒　全車大人不知所措　冷靜報案的竟是小學生

這小妹妹是個人才！台灣有女網民分享好人好事，稱15日坐巴士時，司機急剎下有名老婦摔倒，後腦勺着地暈倒，車上幾乎都是老人家，叫司機停車後，全部乘客下車看着受傷婆婆和司機，全部人不知所措。然而，這時第一個有反應要報警的，竟然是個小六女生，她冷靜告訴救護員出事地點，待救護車到場才離開。女網民忍不住吸淚水上前摸女童的頭，大讚她厲害，聽得出女童其實還是很緊張，忍不住問女童學校和班級，希望校方可以表揚她。



台灣有老婦在巴士急剎時跌倒昏迷，正當全車大人不知如何反應時，最先報案的是1名小六女生。（fb群組「我是永和人」圖片）

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樓主日前在fb群組「我是永和人」發文，大讚一名小學女生的善舉。她12月15日下午坐巴士經過竹林路時，司機突然急剎，坐在最後排的她聽到「碰」一聲巨響，有名老婦可能捉不實扶手跌倒，後腦勺重擊地面即場昏倒。由於車上多是長者，大家很慌張的叫司機馬上停車，司機停好車後，乘客大多下車，剩下車長和倒地的婆婆，但大家都擔心老婦情況，留下來觀察情況，惟老婦仍一動不動，其他人不知所措。

留在車上的司機查看婆婆狀況，並向公司回報情況。正當樓主打算報案時，看到自己手機只剩3%電力，覺得無能無力之際，見到有名小學生已經率先報案，更非常冷靜交代出事地點，其他乘客提小妹妹要告訴救護車門牌。

台灣有老婦在巴士急剎時跌倒昏迷，正當全車大人不知如何反應時，最先報案的是1名小六女生。（fb群組「我是永和人」圖片）

救護車約7分鐘後抵達，女童見到救護員下車處理時才放心離開。樓主目擊整個過程大為感動，已經哭了起來，忍不住上前問女童的學校和班級，原來她只是個小學六年級生。樓主想打給學校大讚女童的善舉，「他們教出來的孩子真棒」，摸了摸女童的頭說：「妹妹妳很棒，謝謝妳！」她聽得出女童其實還是很緊張。

台灣民視新聞指，新北市消防局提供的錄音檔顯示，女童當時很冷靜告訴救護員現場情況，說要叫救護車後，還明確指出是「竹林路158號，241的公車上，有人摔倒了」，令救護員馬上了解情況。摔倒的婆婆已71歲，永和警方及消防人員稱，昏倒的余姓老婦已緊急送院，現已恢復清醒，身體無明顯外傷。該名李姓的巴士司機未有酒後駕駛。

帖文吸引大量網民點讚，女網民稱她已經致電女童的學校，「教務處老師又被我爆哭嚇傻」，校方稱會請老師表揚女童。帖文令網民大為感動，「她父母真該以她為傲」、「超棒的孩子」，易地而處覺得多數人在她的年紀可能不懂得反應，「冷靜，值得表揚」。

（綜合）

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