貓咪被撞斃司機不顧而去　初中生踩單車路過　徒手移屍路邊獲激讚

駕車撞倒動物，不論是有心或無意，均應停車處理善後。台灣苗栗縣近日流傳1段影片，看到1隻貓咪被車撞倒失救，其後一直躺在馬路中央，多輛汽車駛過但無人停車幫忙，直至1名初中生踩單車經過，看到貓咪的屍體後立即掉頭停車，並趕忙到路中將貓咪抱走，放置路邊。片段曝光後引來大批網民讚好。



台灣1名初中生日前在路上看到貓咪屍體，他立即調頭停車「救貓」，善舉引來網民讚好。（fb「竹南警察分局粉絲團」圖片）

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事發於12月15日早上7時許，正值上班上學的繁忙時間，苗栗縣竹南鎮1段路有貓咪被車撞倒後死亡，倒卧在路中央，涉事司機不顧而去，許多汽車在貓咪身旁呼嘯而過，非常驚險。

事後一直沒有任何司機停車查看，也沒有民眾看到貓咪，直至1名正踩着單車的初中生經過，立即掉頭將單車停靠路邊，並趕忙走到路中，雙手抱起貓到路邊，以免再被輾壓或導致任何交通意外。該名初中生的善舉被附近店舖的閉路電視拍到，店主將片段分享到facebook群組，獲大批網民讚好。

校方表示，雖然該名同學低調回應指當下出於直覺反應，但學校亦決定在下周早會時公開表揚其善心。

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