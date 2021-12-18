無品客香口膠黐枱底　女生穿絨褲中伏洗唔甩　屯門壽司店拒賠償

無品西客無處不在，除了可能為店方帶來困擾，也可能令其他顧客帶來麻煩。有女生在社交平台發文，指到屯門1間連鎖壽司店用餐時，被枱底的香口膠黏在褲子上，最終沒法清除乾淨，她其後向壽司店投訴，惟店方回應指並非員工失誤，故拒絕賠償，女生感不滿，怒罵「非常時期清潔都只係非常求其」。帖文引起網上熱議，有人斥店方卸責，但亦有人指一般食店都只會清潔枱面，很難發現枱底有香口膠。



女生早前到屯門1間連鎖壽司店用餐時，被枱底的香口褲黏着絨褲，事後帶到洗衣店處理卻被告知不能乾洗，無法清除香口膠。（fb「香港壽司刺身關注組」圖片）

該女生在facebook群組「香港壽司刺身關注組」發文，指早前到屯門市中心1間連鎖壽司店用餐時，被枱底的香口褲黏着所穿的絨褲，事後帶到洗衣店處理卻被告知不能乾洗，無法清除香口膠。

後來她向壽司店投訴追究責任，惟對方回覆指，公司認為事件並非員工失誤令她受損，故不會賠償褲子的價值，「這是第三者作成的問題導致小姐的損失，本司可以協助小姐報警處理，亦會翻查CCTV提供給警方調查」。

壽司店的回覆令樓主更加不滿，「喺疫情底下冇做好清潔居然話唔關你哋事！話係上一手食客留低？叫我搵返個客人賠」，又質疑店家清潔的準則，「原來枱底就唔使清潔？依家非常時期清潔都只係非常求其」。

有網民認為一般食店都只會清潔枱面，很難要求店員在營業期間徹底清潔。（GettyImages）

帖文引起網上熱議，有網民批評壽司店推卸責任，「上手香口膠周圍黐係衰，但唔代表佢哋冇責任清潔喎」；但有部分人就認為一般食店都只會清潔枱面，「其實只能講係你唔好彩，好難怪佢唔清潔枱底」、「枱底都要洗，真係難服侍」；有網民就提出多個清除香口膠痕跡的方法，包括用冰凍硬香口膠再去除，而且吹風筒熱力看看會否溶掉。

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