名店食壽司見「透明條狀物」　以為係蘿蔔絲　貼上Facebook先知驚

台灣嘉義李姓男子上月14日晚間，到台北市某壽司名店用餐，在所點的壽司生魚片上，發現一條疑似蟲體透明絲狀物，向店家反映後服務員將該壽司收回，表示查清楚再聯絡，但至今原因不明，李將該壽司影片上傳臉書，網友都認為是「海獸胃線蟲」，讓他憂心不已，直言擔心「肚子裡有蟲寶寶。」



該壽司店總公司表示，消費者當天反應後，店家有立即通報供貨商部門及日本總公司，因原因仍未確定，所以未在第一時間回覆客戶，造成客戶等待在此致歉，一定會儘快將調查結果回報客戶。

一貼Facebook大家都話係「海獸胃線蟲」 點圖放大睇睇▼▼▼

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李男表示，上月14日下午6點去該家強調「新鮮食材」的著名壽司店用餐，當時應該是點一份鰹魚生魚片，發現一條細細長長透明絲狀物，就在魚皮和魚肉間，當時一度以為是蘿蔔絲，但仔細察看兩頭尖尖的又不太像，向服務員反應有異物之後，那盤就被沒收了。李說，店方當時說「一定不是那個東西啦」，調查後會再回覆，然後有異物的那盤沒算錢，他結帳後心裡總覺得毛毛的，擔心已不小心吃下什麼東西，才決定在自己臉書貼影片問朋友，沒想到大家都「恭喜」他獲得海獸胃線蟲。

「我不是奧客（借投訴博取免費餐），只要真相！」他說，雖然朋友說明，魚品放在攝氏-20度冷凍7天應該就沒事，但他心裡總是不舒服，店家也遲遲未回應，但他認為是不是蟲或其他東西，專業料理師傅應該一看就知道，實在不該敷衍消費者。

嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師楊博鈞表示，生魚片分成鹹水與淡水魚，淡水魚沒有胃線蟲寄生，如果真的不小心吃下海獸胃線蟲，會有腹痛、噁心、拉肚子等症狀，嚴重反應會有過敏起紅疹、發燒，雖然多數患者身體會自行代謝，但有相關症狀仍建議就醫，也呼籲民眾生食盡量煮熟食用。

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