DONKI壽司店點厚切三文魚　驚見2薄片疊起　網民：刷出新認知

港人愛吃壽司，三文魚更加是必點款式之一。不過有食客分享指，於荃灣DONKI迴轉壽司店「鮮選壽司」點選「厚切三文魚壽司」，結果上菜時發現竟是2片正常厚度的三文魚疊在一起，令他感到託異，跟以往認知的「厚切三文魚」不同，其他網民亦笑言應改名為「雙層三文魚壽司」。



有食客分享指，於荃灣1間壽司店點選「厚切三文魚壽司」，結果上菜時發現竟是2片正常厚度的三文魚疊在一起，令他感到託異。（FB「香港壽司刺身關注組」圖片）

該網民在facebook群組「香港壽司刺身關注組」發帖，上載一張在荃灣新開業壽司店拍攝的食物照片，只見碟上是將2片正常厚度的三文魚疊起的壽司，樓主則表示「長知識了，原來厚切三文魚是兩片的意思」。

有食客分享指，於荃灣1間壽司店點選「厚切三文魚壽司」，結果上菜時發現竟是2片正常厚度的三文魚疊在一起，令他感到託異。（FB「香港壽司刺身關注組」圖片）

照片引起網上熱議，並被轉發過百次，不少網民都對此感到驚訝，直言是顛覆對「厚切三文魚」的認知，批評「擺明當啲客係傻仔」、「呢個應該叫雙層三文魚」、「係舊厚既三文魚到切出嚟」、「厚咗，又切埋，完全符合商品說明條例」，亦有人笑指壽司店可推出新款式，「厚切2塊，好厚切3塊，超厚切4塊」。

鮮選壽司接受《香港01》查詢表示，就有關事件已即時進行跟進，經了解後，相信是次事件為員工疏忽沒有跟隨相關指引，他們將會加強員工培訓，以提升公司食品及服務質素，避免日後發生同類事件。

愈來愈多過江龍壽司店進駐香港，令粉絲們非常興奮，日本壽司郎Sushiro在官方網頁就公開了各款壽司和軍艦的卡路里資料，原來看起來似健康之選的粟米軍艦，竟然都能擠身最高卡路里的頭10名之內，1客2件就已經達128卡路里，而第1位更高達189卡路里。最多人愛吃的三文魚壽司達95卡路里，跟烤三文魚壽司一樣。



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