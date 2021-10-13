愛「出軌」原來有樣睇　英國研究揭渣男7大特徵

結交伴侶，無論多小心，難免遇上愛「出軌」壞情人，但「偷食」渣男原來有樣睇。英國一項研究首次詳解雄激素如何導致兩性性行為方面差異，睾丸素水平較高的男性就有可能同時擁有多個性伴侶，而且更有多項「特徵」。



睾酮激素（又稱睾丸素、睾丸酮）是一種類固醇荷爾蒙，由男性的睾丸或女性的卵巢分泌，腎上腺亦會分泌小量睾酮。

綜合外媒報道，倫敦衛生與熱帶醫學學院 (LSHTM)、倫敦大學學院、曼徹斯特大學和國家社會研究中心 (NatCen) 的研究人員測量4,000 名成年人唾液樣本中的睾丸激素水平，並用問卷來了解他們的性歷史，發現睾丸素水平愈高私男性，愈大機會同時擁有多個性伴侶；相反，女性睾丸素水平愈高，則愈傾向忠於一個伴侶。

報道又提到，男性睾丸素水平高，會出現七大表徵，包括：

1. 面多痘痘

高睾丸激素會增加身體皮脂的生成，堵塞毛囊，造成發炎並變成粉刺。

2. 血壓忽高忽低

血壓會隨睾酮水平突然升高或降低。

血壓忽高忽低是睾酮水平變化的表徵。（GettyImages）

3.體毛多或禿頭

睾酮水平升高會導致毛髮增生，例如面部、下巴、胸部或背部毛髮更濃密；但也可能導致禿頂，全取決於遺傳因素。

4. 情緒波動大

睾丸激素會導致情緒波動。跡象包括焦慮、抑鬱或易怒。

禿頭有可能是「渣男」特徵。﹙iStock﹚

5. 精子數量減少

雖然睾丸酮水平通常被視為男性性徵標準，但高睾酮水平實際上會使睾丸縮小，影響精子產量，甚至完全停止精子的產生。

6. 鼻鼾聲大

睾酮水平愈高，出現睡眠窒息的機會就愈大。跡象包括大聲打鼻鼾、喘氣、早上頭痛和白天困倦。

鼻鼾聲大可能因睾酮水平高導致。（Getty/VCG）

7. 豐滿乳房

高睾酮水平會導致男性乳房組織腫脹，稱為男性乳腺增生。在50至69歲男性中最常見。

留意以上這七大表徵，或者就可以避免遇人不淑！