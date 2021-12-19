王力宏離婚｜周揚青、李靚蕾殺傷力誰強？　羅志祥1個關鍵未玩完

45歲台灣金曲歌王王力宏周三（15日）爆出與結婚8年的太太李靚蕾離婚，李靚蕾其後以4538字長文指控王力宏出軌、約炮和召妓，王力宏的形象應聲直插谷底。不少網民聯想起另一重量級藝人、42歲羅志祥去年被女友周揚青爆料多次偷食，2篇「毀滅式」千字文被網民拿來比較，紛紛討論周楊青與李靚蕾之間，「誰是核彈式攻擊？」。



王力宏和李靚蕾爆出離婚，女友近日以4538字長文指控王力宏出軌、約炮和召妓。（facebook圖片）

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爆出離婚後2天，李靚蕾打破沉默發長文控訴王力宏召妓、約炮，甚至遭男方與其家人羞辱、冷暴力對待，風波更波及46歲徐若瑄和新加坡雙胞胎組合BY2妹妹Yumi。去年4月，「亞洲舞王」羅志祥同樣遭女友周揚青踢爆經常「多人運動」，羅志祥被外界嘲諷為「時間管理大師」，演藝事業至近日才有起色，出新歌並於花蓮市跨年演唱會「復出」。

王力宏及李靚蕾曾經恩愛照片▼▼▼

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正印老婆與正牌女友的爆料文，分別重擊2名天王級藝人的形象，有網民近日發文問道「周楊青和李靚蕾誰是核彈式攻擊？」，結果絕大部份人都認為李靚蕾殺傷力更強，而關鍵是「一個結婚，一個未婚」，王力宏結婚8年，育有2女1子，在道德層面上比只是戀人關係的羅志祥更差，「正印反擊絕對核彈級，且形象反差太大了」、「拋家棄子，羅志祥怎麼比得上」、「王力宏這個比較惡心，因為結婚生子」、「羅是有結婚嗎？王是已婚耶，天差地遠好嗎？」、「羅至少沒結婚」。

不過，也有部份網民指出王力宏本身的形象比羅志祥好，因此李靚蕾的千字文內容更令人震撼，相反羅志祥一向的「玩咖」形象，即使被爆料也不意外，「羅志祥本來就愛玩，而且未婚，爆點沒有王力宏大吧」、「王力宏比較核彈，因為他形象之前太清新了」、「因為王力宏的形象太好了」、「當然是李阿，羅的形象本來就差不多那樣」、「羅被爆的內容完全不意外，王比較猛」。

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有網民直指王力宏與李靚蕾以往的放閃照片疑似有造假痕跡，包括大曬恩愛時王力宏永遠都盯着鏡頭。（微博圖片）