王力宏離婚｜李靚蕾成「蕾神之錘」改圖合輯　網民捱眼瞓追劇情

【王力宏／李靚蕾／蕾神／蕾神之錘／meme圖】藝人王力宏上周三（15日）宣布離婚，其前妻李靚蕾於2天後公布近5000字的毀滅性長文，令「優質藝人」王力宏的形象與事業一夜盡毀，王爸爸與王力宏先後發文反擊，但每次都李靚蕾以千字文逐點反擊，網民形容李靚蕾戰鬥力完勝對手，將她封為「蕾神」，而王力宏終在今午（20日）發文向李靚蕾道歉。

事件看似暫時告一段落，但一眾網民連日「食花生」，其間亦不停改圖，嘲諷近年娛樂圈接連爆出男藝人桃色醜聞，另外李靚蕾每次回應均直擊對手要害，被網民封為「蕾神之錘」。



王力宏與李靚蕾爆婚變，近日成為不少網民茶餘飯後的話題。（王力宏fb）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

王力宏繼昨日（19日）深夜發文反擊李靚蕾後，李靚蕾於今日凌晨1時半即「出錘」，對王的聲明逐點反駁，更直接質問他「你是否承認目前已公開指控或證據的：婚前召妓韓國網襪妹和管理員說你很常邀約不同女子到家中，美國酒店/馬來西亞召妓等？」直擊男人的死穴。

至今午12時許，王力宏再次發文，公開向父母、李靚蕾和孩子道歉，並宣布暫時退出演藝圈，「認為男人還是該承擔起所有責任」。據台媒報道，李靚蕾亦向媒體表示，「不會提告」王力宏及其父親。

王力宏離婚糾紛擾嚷多天，「食花生」的網民比比皆是，加上李靚蕾經常在深夜才於社交平台發文回應，令華文網民「捱眼瞓」等最新「劇情發展」，網上更出現多張甚具創意的爆笑改圖，引來網民瘋傳。

+ 6

同場加映：王力宏P圖扮恩愛 網民搜出5線索：真正偷情大師 高明到可開班



王力宏P圖扮恩愛 網民搜出5線索：真正偷情大師 高明到可開班

有網民直指王力宏與李靚蕾以往的放閃照片疑似有造假痕跡，包括大曬恩愛時王力宏永遠都盯着鏡頭。（微博圖片）