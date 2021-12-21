俄model爆內地工作恐怖事　變態男床底爬出非禮　驚得滯繼續扮瞓

俄羅斯女模Tasia分享赴台追夢被嫌棄，沒想到去中國內地卻碰到更可怕狀況，因此被震怒的爸爸要求立刻回家，後來第二次走台有了截然不同的經驗，未料卻接獲一個噩耗。



Tasia接受《不要鬧工作室》訪問指出，她從小就夢想當模特兒，但爸爸從不同意，也不幫她簽任何加入公司的同意書，所以等到她滿18歲，就自己找公司簽約。

她2018年第一次去台灣，當時的經紀人總是說她太胖，甚至在她工作時也說，對當時19歲的她，自信心完全被摧毀。Tasia說，她因此得了進食障礙，「當時我可以只喝水，完全不想吃任何東西，幾乎每天都去健身房，但還是很討厭自己的身材」。

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Tasia表示，後來她得到一份在中國內地工作的機會，一開始都很順利，但有天女生室友發現一名中國陌生男子藏在她們宿舍上下舖的床底，等她們都睡覺，半夜爬出來檢查並觸碰室友們，男子同時還傳訊息給別人。Tasia回憶，當時發現陌生男子的室友，因為太害怕裝睡，等到那男的走了，室友趕緊叫醒她們，「我們都怕死了，我過了一段時間才告訴爸爸這件事，他聽完非常震怒，所以我得回俄羅斯，但我真的非常失望，因為我感覺都還沒開始證明我自己就得放棄」。

「我在俄羅斯過得很痛苦」，Tasia指出，有一天爸爸跟她講，解決問題最好的方法就是面對問題，沒盡全力之前不要放棄，「而且我們都需要第二次機會，接著我竟然又得到一個赴台的機會，我決定回來當初這個給我恐懼的地方」。Tasia說，結果赴台第二次經驗完全不同，她碰到不一樣、對她很好的經理人，客戶也十分客氣，氛圍都很正向，「沒有人質疑我，我的自信心也回來了，現在也可以真正享受台灣食物」。

Tasia在訪問最後淚崩：「我很高興我聽了爸爸的話再次來台灣，但他兩個月前過世了，我到現在還沒辦法回家見他最後一面。但在他離開時，他開始尊重我的工作選擇，他開始相信我了，我很高興，他知道我在台灣會很安全。」

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