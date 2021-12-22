搭巴士元朗出港島　車頭放聖誕裝飾勁有Feel　網民：見到心情好咗

聖誕佳節將至，全港多個地方都掛上聖誕裝飾。有巴士乘客今早（22日）搭車由元朗出港島，就發現車上1個小驚喜，車長旁邊的八達通機位置被放上聖誕帽、聖誕老人公仔等裝飾，引來大批網民讚好，笑言上車時看到會心情大好，「好正，見到心情即刻會好咗」。



有巴士乘客搭車由元朗出港島時，發現車上放滿聖誕裝飾，感到驚喜。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

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樓主在facebook群組「香港突發事故報料區」上傳照片，表示今早約7時半，他乘搭巴士968號線由元朗出港島，一上車便看到車長旁邊放滿聖誕裝飾，八達通機上放着聖誕帽，「e度嘟」裝置上則有聖誕老人的小公仔，以及貼着「聖誕樹九巴仔」，另掛有聖誕彩帶，非常有節日氣氛。

帖文一出立即引來大批網民讚好，認為車長非常有心思，「真係要為份傑作畀個 like，有heart！」、「好有聖誕氣氛，應該屬於巴士車長的私伙嘢，最怕遇到西客無理投訴」、「好有心嘅司機先生」、「畀24蚊睇聖誕裝飾，抵啦」、「睇到都窩心啲」。

有網民留言分享另一照片，看到有其他巴士同樣放上聖誕帽，獲一眾網民大讚有心思（fb「香港突發事故報料區」圖片）

亦有其他網民指早在數天前看到相似的裝飾，「見過1部968有聖誕帽同聖誕樹九巴仔，但就未有聖誕老人公仔同彩帶裝飾，唔知係咪樓主張相嘅前身，定有第3架車」，紛紛熱議是否站長或同一路線所有車長的主意。

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