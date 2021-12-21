巴士男被乘客圍勸拒戴口罩　車廂掀罵戰兼報警　真相原來有苦衷

公眾地方要戴口罩已是基本常識，惟近日網上瘋傳短片顯示，有男子乘坐巴士時沒佩戴口罩，其他乘客則要求他戴上，更遞上獨立包裝的口罩給他，但男子仍非常堅持，雙方繼而口角並險些動手，其中1名阿叔大喊「係成車人嘅事」，其後有人報警求助。

據悉事件發生發生於沙田圍巴士總站，警員到場了解後，有人出示醫生紙證明未能佩戴口罩，事件中無人被捕。



有男子乘坐巴士時沒佩戴口罩，其他乘客要求他戴上，更遞上獨立包裝的口罩給他。（影片截圖）

網上流傳1條在巴士拍攝的片段，1名穿藍色裇衫的男子坐在上層前排近通道位置，有至少3名乘客見他沒有佩戴口罩，遂1人1個遞上全新口罩給他，勸喻男子戴上。其中1名阿叔語氣激動，怒斥「成架車咁多人等你」、「你戴口罩咪可以開車囉」，又拉出男子的領帶問「你邊間學校？」、「而家啲年輕人咁樣，我夠年輕啦」。

不過男子卻不為所動，仍堅持不戴上口罩，並指「我係咪學生唔關你事」，但即遭反駁「係成車人嘅事」。片段播到最後都未見男子戴口罩。

片段引起網上熱議，並轉發至facebook，有網民批評男子自私，「成車人等你一個」；亦有人批不需要跟他講太多道理，「講咁多做乜，報警踢佢落車再罰$5000」。有網民表示不明白為何如此堅持，「人哋俾埋囗罩你你都唔戴」，又指「重點係點解個巴士車長會畀佢上車」。

影片未有交代事件最終如何結尾，不過，據了解事發於昨晚11時許，地點為沙田圍巴士總站，最終因該男子沒戴口罩，有乘客決定報警求助，因巴士行程受阻，部份乘客離開車廂。警方到場調查後，有人出示醫生紙證明未能佩戴口罩，事件列作投訴處理，無人被捕。

根據第599I章 《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》 第4條，指明期間內在公共交通工具上及港鐵已付車費區域須佩戴口罩，惟不包括未滿2歲嬰兒，及有合法權限或合理辯解不佩戴口罩人士。規例接納因身體上或精神上的疾病、損害或殘疾，而不能戴上、佩戴或除下口罩作為合理辯解。

有關的法例訂明。任何人違反佩戴口罩的法例規定即屬犯罪，一經定罪最高可處第三級罰款（10,000 元），或可藉繳付定額罰款5,000元

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