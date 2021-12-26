嫌未能陪食炸物甜品　39kg台女遭胖男友分手：說帶出門像非洲難民

不少女生視減肥為終生事業，然而天生過瘦也非值得慶賀的事情。有台女於討論區發文，指因身體欠佳，體重與一般女生相比較輕，僅得39公斤（約86磅），被男友嫌棄她未能常常陪吃油炸食物和甜品，而且抱起來「全是骨頭」，更稱她「帶出門像是非洲難民一樣」而提出分手，感到非常難過。帖文引來網民熱議，大批網民為她感不值，批評男友言論過份，紛紛指出她值得更好。



有台女發文大呻，男友嫌棄她未能常常陪吃油炸食物和甜品，而且抱起來「全是骨頭」，更稱她「帶出門像是非洲難民一樣」而提出分手。（《我沒有談的那場戀愛》劇照）

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該名台女於Dcard討論區以「男友因為我太瘦要跟我分手」為題發文，指自己身高155厘米，體重卻只有39公斤，「我是因為本身身體不好，加上飲食不太吃油炸、（不太）吃辣和甜食，才一直這麼瘦」，沒料輕磅體重竟惹來男友不滿。

台女指，自己與男友交往不久，對方身高為178厘米，體重卻達86公斤（約190磅），身形較為肥胖，每周至少吃兩次快餐。男友首次擁抱後便指她「抱起來沒有軟綿綿的感覺，都是骨頭感」，感到非常沒趣，甚至稱日後兩人若發生關係，「撞起來也是骨頭感」。

台女大呻體重過輕全因身體欠佳，惟肥胖男友不但沒有體諒，更嫌棄她未能經常陪吃油炸食物和甜品。（《我沒有談的那場戀愛》劇照）

她大呻體重過輕全因身體欠佳，惟肥胖男友不但沒有體諒，更嫌棄她未能經常陪吃油炸食物和甜品，「我因為身體不是很好，最多兩個禮拜吃一次，不然太油炸對我的身體不好，所以讓他覺得很討厭」。最過分的是，男友曾批評她「太骨頭」，與自己體型對比非常明顯，一度嘲諷稱「帶出門像是非洲難民一樣」，更表明因體重問題「不喜歡她」並提出分手。

網民看過帖文紛紛批評男友無品又過分，替台女感不值，「他的問題不是出在他不喜歡瘦的女生，而是明知道不喜歡還跟你在一起」、「真的喜歡你的人就喜歡你，沒必要為了男人讓自己難過改變自己」。亦有人建議她養好身子，懂得欣賞她的人「女孩子是這世界上的寶物，不論環肥燕瘦都是值得珍惜的，一定會有欣賞的人出現，在此之前請好好珍惜自己」、「男友可以再找，但身體只有一個，可以看看中醫或其他方法調整，照顧好自己最重要」。

有台灣女生於討論區發文表示，她與男友遠距離交往4年，因在網上認識，一直沒實際見過面，日前男友突然在出來見面前一晚向她坦白小時候罹患了小兒麻痺症，他其實是身障人士，4年來一直很焦慮和恐懼，不知如何開口，又怕耽誤了她。女生立即「奪命連環call」打給男友，向他說沒關係，「你對我而言，就他媽是個正常人，我愛你」，帖文感動一眾網民。



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