台女懷疑男友出軌　花雕雞麵落藥狠剪陰莖剩1.5cm　超慘現況曝光

台灣年初發生恐怖傷人案，擁台籍的越南裔女子懷疑同居男友出軌，竟在男友的花雕雞麵中混入安眠藥，趁男友昏睡期間以利剪將其陰莖剪下，丟進馬桶沖掉。男友藥力過後醒來感劇痛急送院，經搶救後生殖器僅剩下1.5厘米；當地警方以重傷害罪及非法使用毒品罪名起訴女子。受害男子家人近日向傳媒透露，男子傷口已大致復元，惟有皮肉組織阻礙尿道導致排尿不順，仍須定時覆診，但目前未有重建生殖器計劃，只求恢復正常生活。



擁台籍的越南裔女子懷疑同居男友出軌，竟在男友的花雕雞麵中混入安眠藥，趁男友昏睡期間以利剪將其陰莖剪下，丟進馬桶沖掉。（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

案件於今年3月30日發生，經營私人神壇生意的52歲黃姓台男，被已取得台灣籍的40歲越南裔馮姓同居女友懷疑他與其他女子「搞曖昧」，因而狠下毒手。當地法院的起訴書指，案發當晚馮女意外發現男友手機內藏有1張與另一女子的神秘照片，因而醋意大發，一氣之下購入安眠藥並將藥磨成粉混進花雕雞麵。黃男進食時發現味道「苦苦的、怪怪的」，一度問女友「是不是有加料？」，惟女方未有回應，更趁男友進食後昏睡期間，以裁縫用大剪刀將其陰莖剪下，丟進馬桶沖走。

馮女行兇後稍作冷靜，旋即到派出所自首，數度表示「很後悔」，因一時情緒失控才會犯案，警方協助通報調派救護車，將黃男緊急送醫。黃男藥力過後醒來感劇痛，才驚覺下體血流如注，被剪去約八成生殖器。當晚到場協助的消防員表示，現場血迹斑斑，但黃男能自行落樓及講述事發經過。

馮女意外發現男友手機內藏有1張與另一女子的神秘照片，因而醋意大發，一氣之下購入安眠藥並將藥磨成粉混進花雕雞麵供男友進食。（資料圖片）

而負責搶救的醫生則指，黃男送院時疼痛指數大約6分，屬一般男性絕對無法忍受的疼痛感，但疑受藥物影響導致痛覺失衡。黃男沒有生命危險，尿道出血但沒有發現殘肢，生殖器僅剩約1.5厘米長，經搶救後判定日後難以行房，亦難以讓女性自然受孕，甚至只能以蹲姿或坐於馬桶上小便，同時或需接受陰莖重建手術及心理治療。

黃男的家人向傳媒透露，黃男一直深愛馮女，惟女方經常「疑神疑鬼」，缺乏安全感，質疑有長期服用安眠藥習慣的她有精神或情緒問題，才以兇殘手段犯案。目前黃男傷口雖然大致復原，但因有增生的皮肉組織阻礙尿道，導致排尿不順，仍須定時到醫院接受治療，而他暫沒有重建生殖器計劃，只求恢復平靜生活。

家屬透露，黃男傷口雖然大致復原，但因有增生的皮肉組織阻礙尿道，導致排尿不順，仍須定時到醫院接受治療。（GettyImages）

當地警方案後以重傷害罪及非法的方法使人施用第4級毒品罪起訴馮女，法官檢視案情後指，馮女案發後即自首，認為她「態度良好」，沒有羈押的必要，僅限制她出境及出海。案件目前審理中，馮女單憑重傷害罪，已面臨5年以上、12年以下有期徒刑，而黃男於兩次準備庭的審訊均無出現，也沒有表達意見或索償。