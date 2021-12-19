為吃剩太多食物道歉　女友稱已付錢又如何　男友一舉動惹哭廚師

有些消費者會認為，只要自己有付錢，那麼無論做出怎樣的行為，都已經和賣家無關了。然而在某些情形下，卻也不是有付錢就說得過去。在日本的社群網站上，就有店家分享了一段相關的故事。



根據日本媒體《FUNDO》報道，一位日本餐飲業者「親方食堂」分享，表示有次店裡來了一對情侶消費。當時女方一口氣點了許多東西，店家就已經心裡有數，認為她可能沒辦法全部吃完。結果一如預期，最後結帳時，這對情侶的仍有殘留一半以上的剩菜。

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不過就在這時，男方卻向店家道歉，表示「東西非常好吃，不好意思吃剩下來」。然而女方卻相當不解，認為「我們明明有付錢，幹嘛道歉」。此時在內場的廚師聽到這話，本來心裡相當不高興，但接下來男方馬上又說「閉嘴！好好體諒做菜的人心情」，讓廚師相當感動，甚至在廚房內流下淚來。

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許多網友紛紛表示「這男的很讚啊！女方該多學點」、「覺得什麼都能靠錢解決是瘋了吧」、「我如果是這位男士的媽媽，一定會叫他快點跟這女的離婚」、「男的不簡單，女的…放棄治療吧」、「兩人趕快分手吧」、「不過在大家面前說『閉嘴』好像也不太得體」、「其實男方可以在點菜時就提醒她吧」。

針對大家的意見，店家後來也表示，雖然不少人認為男方應該和這位女性分手，不過既然男方是會對問題直言的性格，那麼平常好的地方應該也不吝惜讚賞，因此也不用特別就這樣分手，順其自然即可。

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