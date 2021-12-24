日男因釣魚台事件失去妻女　劇情感人大逆轉　原來月老早有安排

45歲的山田大叔，曾是一名軟件工程師，去年年初辭去了已經做了20年的工作。現在大部分的時間是在川崎站街頭做演講，收入靠平時送外賣。山田大叔平時的演講都和時下的新聞熱點有關，沒有任何盈利，他的「演播室」就是一輛自行車。因為車上東西太多，經常一不留神演播室就會「坍塌」，看著有點心痛。



所謂人不可貌相，看著有點磕磣的大叔，實際有一個美滿的家庭。她的妻子今年46歲，看上去非常有氣質，家裡也佈置的很溫馨，隨處可見樂器和書籍，還有一隻可愛的小貓貓。這時妻子正在做飯，做的是咱們中國的經典美食「宮保雞丁」。原來，妻子20年前因為對中文特別熱愛，於是決心前往中國學習中文……

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除此以外，夫人還有很多愛好，比如畫畫、雕刻、製作標本，而妻子真正的職業竟然是一位占卜師！在當地小有名氣的，也是她的主要收入來源。愈是突襲探訪，愈能看得出一個家庭最真實的生活，比如今天妻子準備的晚飯很豐盛，可見平時夫妻倆就過的非常幸福。原來，山田夫婦兩人是高中的同學，在年輕的時候就經常和朋友們一起旅行，但那時友情並沒有昇華，反倒是18年後的再次相遇，才讓兩個人堅定了彼此。

五年前的半夜三點半，妻子睡不著去便利店買啤酒，竟然遇到了抱著吉他進來的丈夫，緣，妙不可言！兩人不想再錯過彼此，於是戀愛了三個月之後就結婚了，這可不是湊合過日子的戀人，而是一場遲來的雙向告白。原來，丈夫在上學的時候就暗戀妻子，在妻子的心中丈夫也是年少有為，兩個人從愛好到生活習慣都非常的合，現在還經常在家裡開演唱會。

而這一對神仙眷侶，其實也是有故事的人。比如丈夫在之前還有過一段婚姻，數年前的某一天，當他回家後，發現妻子和女兒都不見了，至於前妻帶孩子離家出走的原因，丈夫說是因為自己沉迷「政治街頭演講」。那時，正好發生了「釣魚島事件」，於是他就趕往了沖繩，想要儘自己的一份力維護中日友誼，於是他就經常來往沖繩，總是不回家，忽視了妻子和年幼的女兒，最終結束了和他們的緣分。現在，山田依舊沉迷演說，也經常不回家，甚至在妻子生日、結婚紀念日時也會突然放鴿子跑去演說，經常性的幾天找不到人，兩個人也為此很多次架，但是妻子還會默默為丈夫做好一切，沒時間見面也把飯給丈夫準備好。

能擁有一個理解自己支持自己的妻子，這是何其的幸運和幸福！可是山田大叔再心懷理想，也不要總是忽略溫暖的家人呀！

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