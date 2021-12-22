荃灣超市驚現1元1支維他辣味檸檬茶　網民心動：買幾箱做聖誕禮物

網上最近流傳照片，指在荃灣1間超市門口竟然有超抵價的檸檬茶出售，每支只需1元！不過看清楚點就會發覺，檸檬茶其實是早前推出的「魔辣」口味，標價亦寫明是「清貨」。網民看到照片之後都壓倒性地表示，即使價錢再便宜都不會購買，因為實在難飲，但會考慮買入作聖誕節交換禮物之用。



網上流傳圖片，指有超市以1蚊1支的價格出售維他魔辣檸檬茶。 （網上圖片）

從有關照片可見，該間超市門口擺放了多箱魔辣檸檬茶，然後標價「辣檸檬茶清貨，$1」，觀察照片頂層的空位，估計檸檬茶已經售出7支。參考維他奶官網介紹，魔辣檸檬茶加入了斷魂椒辣味，令檸檬茶「甜得嚟帶一點辣，口味夠澀夠爆！」。

帖文先是引來網民熱烈討論，指該口味十分難飲，即使減價亦都不會購買，「好佩服佢哋試新嘢雖然好難飲」、「好辣，同飲辣油冇分別」、「我飲咗兩啖就倒咗」、「呢隻我飲過，難飲到死」、「送都唔飲，浪費地球資源」。不過亦有人看中聖誕節臨近，將需要在派對上交換禮物，認為可以大手入貨，「買嚟做聖誕禮物先」、「聖誕禮物送畀人都幾好」、「買10支、8支做聖誕禮物都抵」、「買1箱做聖誕交換禮物唔錯」，甚至有人笑言「放題餐廳啱晒，等啲人飲完食唔落嘢」。

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