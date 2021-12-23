下體藏毒│美漢陰莖綁2個膠袋藏毒　遭警截查搜出竟稱「不是我的」

難度是有人在神不知鬼不覺的情況下，將毒品綁在他的下體？美國佛羅里達州警方日前凌晨巡查車輛，在1輛汽車的乘客座下發現槍械，而且該名男乘客形跡可疑，警搜身後發現他的下體藏有異物，原來其陰莖綁着2個膠袋，內裏分別載有可卡因和冰毒。男子運毒斷正，但竟推說「纏在陰莖上的袋子不是他的」，惟卻說不出毒品誰屬。由於警員發現他案底纍纍，而且涉及有多項與毒品相關紀錄，馬上將他拘捕，並控以包括藏毒等4項罪名。



美國1名男子下體綁着毒品，但聲稱毒品不是他的，最終仍被捕。（示意圖／Getty Images）

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美媒報道，事件發生於18日凌晨4時，皮內拉斯縣警方發現在克利爾沃特（Clearwater）道路行駛的1輛汽車沒有開車頭尾燈，截查時27歲司機奧雲斯（Darius Owens ）因醉駕及藏有大麻被捕。警員進一步調查時，在34歲乘客佛羅倫薩（Patrick Florence）的座位下發現手槍，而他竟有有多達80多項案底，已被禁止持有槍枝及彈藥，他馬上否認擁有該槍械。

警方搜身期間發現佛羅倫薩下體有異，檢查後見到他的陰莖綁了2個膠袋，內藏異物，相信是毒品，但他馬上指那些毒品「不是他的」，但難以解釋為何毒品會綁其陰莖上。佛羅倫薩曾因持有可卡因被捕約25次，單是皮內拉斯縣警方已拘捕過他20次，多數和毒品有關。目前還不清楚他為何以這種方式運毒。警方亦不相信他的說辭，將控以4項罪名，包括持有可卡因、冰毒、槍械及彈藥。

警方相信佛羅倫薩今次藏毒並非用於出售，因為他被捕時藏有的2個袋子裏，1個有可卡因鹼及可卡因粉末、另1個袋子的晶體檢驗後確定是冰毒，重量不到1克，認為很大機會是自己服用。雖然佛羅倫薩否認是毒品擁有者，但無法指明毒品誰屬。美媒指，去年8月愛荷華州有名19歲男子從襯衫上跌出一袋大麻，他當時亦否認持有大麻，但一樣被捕。

犯罪份子近年運毒方式層出不窮，例如有當地有獸醫在一隻小狗的肚子裏發現藏有可卡因、紐約有媽媽發現買給女兒的公仔內藏可卡因等。今年6月，更有2名英國海軍陸戰隊成員利用樂高盒子來走私可卡因，警方會密切注視各種運毒方法。

（綜合）