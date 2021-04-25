美漢睇樓驚見詭異「方塊樓梯」棄購買　網民笑完先知原來有妙用

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-04-26 20:49

買樓除了看地理位置及價錢等因素，心水單位的室內設計也在考慮之列。美國有男子早前到馬里蘭州（Maryland）看房子，他看中一幢售價40萬美元（約310萬港元．下同）的3房屋子，然而屋內有一段設計詭異的「方塊樓梯」卻把他嚇倒，上下不對稱的樓梯讓他摸不着頭腦，最後他考慮到要頻繁上落樓梯可能會有安全問題，決定放棄出價。他梯級的影片發布至TikTok後，至今已錄得逾1000萬次觀看，有人笑言不知道設計師在想什麼，但有明白箇中原因的網民直指該條樓梯的設計其實有實際用途，不少人知道真相後都表示長知識了。

美國男子表示看中1幢3房屋子，然而屋內通往閣樓的樓梯設計詭異，終卻令他卻步放棄出價。（地產公司Zillow圖片）

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美國男子東尼（Tony Shadman）早前和妻子到美國馬里蘭州哥倫比亞縣市看房子，夫婦早已聽聞該社區有不少設計新奇的房子，故想搬到那兒居住，結果他們看中1幢擁有3房及3個浴室，面積達2200方呎的屋子，業主開價40萬美元。最初他們對房子感到滿意，正當準備出價時，卻被屋內一段樓梯嚇倒。

開價40萬美元的房子外觀十分新淨，買家亦感心動，但最後卻因「方塊樓梯」而沒有出價。（地產公司Zillow圖片）

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從東尼上載的TikTok的片段可見，該段通往閣樓的樓梯鋪上地毯，由不對稱的方格組合而成，樓梯踏面互相交錯，面對眼前這段設計詭異的樓梯，東尼想到家人經常要上落的話，這種設計似乎不太安全，最終決定放棄出價。

有不少網民與東尼一樣，對於樓梯的設計感到詫異，但其後有人指出，這種樓梯其實是採用了「交錯踏面」（alternate-tread）設計，目的是為了通往閣樓等較高的地方，同時可以節省室內空間。由於樓梯以交錯方式設計，用家每次都要使用同一隻腳踏出第一步。

許多外國公司都有提供「交錯踏面」設計的樓梯。（stairsuk.co.uk圖片）

而在同樣的空間下，如要採取一般的樓梯設計，則會出現梯級之間較高，或者梯級面十分狹小的情況，對用家反而不安全。不少網民知道這種樓梯的設計用途後，紛紛表示長知識，亦有網民分享其他「交錯踏面」的樓梯。

（Insider）

維多利亞（Victoria Irene Nowakowski）在2017年前仍擁有一副整齊白淨的牙齒。（lilnovi95@TikTok截圖）