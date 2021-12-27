老海鮮同事聯手玩謝fresh grad！賤招陰招樣樣齊　過1個月後悔了…

【職場求生術】見到「fresh grad」新人入職千萬不要隨便欺負，否則隨時「搬石頭砸自己的腳」，追悔莫及。有打工仔於網上投稿，指其公司去年有「fresh grad」入職，便被同事「玩謝」及唱衰，至上月辭職即時走人，一個月後該「fresh grad」重回公司並接任新助理總經理，一眾同事才驚悉原來這位新人「後台極硬」，是老闆娘的侄兒。事件於網上引起熱論，有網民直指「好睇過電視劇」，亦有網民認為是「老海鮮自作孽，報應」。



有打工仔於facebook專頁「奴工處」發文，指去年有「fresh grad」入職，「HR大家姐」當時形容該「fresh grad」履歷好，「CV咁靚，都唔知做唔做得長」，其他同事則見他「呆頭呆腦兼腍腍善善，俾人蝦到上心口都sense唔到嗰隻，同埋又幾抵得諗乜都肯做」，於是把手頭上的工作都交予他負責，「明明原本佢上手都唔使負責嘅，大家都照彈畀佢做（特別啲明知有鑊氣嘅嘢）」。

有打工仔於網上投稿，指其公司去年有「fresh grad」入職，便被同事「玩謝」及唱衰。（《半澤直樹2》劇照）

樓主表示，「fresh grad」中招幾次後「學精咗」，未有事事照辦，結果變成「大家嘅公敵」，背後一圍埋就話佢唔做得嘢呀，唔識做人呀，效率差呀等等」，直至上月「fresh grad」突然即時辭職，「重要係冇一個月通知嗰隻，大家笑佢撈唔掂，後生果然唔捱得，又讚HR大家姐睇人準」。

不過劇情於1個月後迎來大反轉！樓主說，本月「HR大家姐」帶來新的助理總經理，竟然就是上月辭職的「fresh grad」，一眾同事這時更驚悉原來該「fresh grad」是老闆娘的侄兒，嚇得感嘆「大家都話，當初（HR大家姐）話佢做唔長，原來只係話佢係之前個位做唔長嘅意思？」

「fresh grad」重回公司並接任新助理總經理，一眾同事才驚悉原來這位新人「後台極硬」，是老闆娘的侄兒。（《半澤直樹2》劇照）

事件引起熱論，有網民形容是「Fresh grad之反擊」、「微服出巡再反cup，好睇過電視劇呀喂」、「唔做低位，點知人性真面目」。亦有網民認為是相關同事「自作孽」，「打定辭職信啦」、「好心就唔好成日玩人，害人終害己」、「夾埋玩完人地仲笑人地唔捱得」、「好地地做嘢唔得架咩，係都要搞新同事，而家咪現眼報囉」。

網民勁數見工荒謬經歷 正本證書被打Copy印 面試官傾傾下瞓着咗

同場加映：網民勁數見工荒謬經歷 正本證書被打Copy印 面試官傾傾下瞓着咗

香港地搵食艱難，不少人都希望搵到好工，而見工就是第一步。有網民早前於討論區分享面試時遇過的荒謬事，拋磚果然能引玉，巴絲打們紛紛分享自身經歷，有的笑爆嘴，有的卻令人「黑人問號」，引起一眾打工仔共鳴。



面試是搵到心儀工作的第一步，然而不少人卻遇過荒謬見工經歷。（《穿Prada的惡魔》劇照）

要返工首先要搵到份工，連登網民「givenchy」早前開post問「大家見工遇過咩荒謬嘅事？」，引來打工仔分享奇葩面試經歷，有人白白浪費時間，有人遇上突發情況，有人甚至一肚氣與面試官鬧交收場：