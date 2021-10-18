後生女見工答錯一句即踩中地雷　港男：上司最怕好高騖遠嘅人

求職者面試說錯一句話，隨時「一子錯滿盤皆落索」！有網民於討論區發文表示，日前上班偷聽到上司及人事部同事面試求職者，一名已畢業一年的女子打算應徵助理，原本她對答流暢，覺得會符合上司要求，但當人事部同事問她若入職這公司，一年後希望自己有什麼成就，女子回答「我希望一年後可以係我坐喺度in人」。這個答覆完全出事，樓主指出「踩中咗上司地雷，上司最怕就係啲好高騖遠嘅人」，他覺得上司不會聘請該女子，並問現時的求職者是否都如此好高騖遠，帖文隨即引起熱議。



有網民於討論區發文表示，一名已畢業一年的女子到他的公司應徵助理，當人事部同事問她若入職這公司，一年後希望自己有什麼成就，女子的答覆「踩中咗上司地雷」。（《羅曼史是別冊附錄》劇照）

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該名網民於香港討論區以「而家啲人見工都幾好高騖遠」為題發文，指出他在公司坐得很近會議室，當上司與人事部同事面試求職者時，很容易偷聽到他們在說什麼及會見到應徵者樣貌。日前有名已畢業一年的女子打算應徵助理，原本聽他們面試內容覺得該女子符合上司要求，對答流暢，但當人事部同事問她若入職這公司，一年後希望自己有什麼成就，女子回答「我希望一年後可以係我坐喺度in人」，他覺得上司瞬間失去聘請該女子的意欲。

樓主表示，「呢個答案完全踩中咗上司地雷，上司最怕就係啲好高騖遠嘅人」，因之前有同事入職半年後，大罵上司不賞識他，不加人工，自此上司就不太喜歡「大想頭」的同事，「唔通你今年開始做助理，下年就畀個經理你做咩？」。

樓主表示，「呢個答案完全踩中咗上司地雷，上司最怕就係啲好高騖遠嘅人」。（《她很漂亮》劇照）

樓主續說，該女子5分鐘後就離開，他猜想之後應該不會再見到她，認為「就算對答幾好，但係人品夾唔到上司要求，就算叻到曉飛都冇用」。他表示，該女子「幾靚女」，慨嘆「咁就冇咗個可以有靚女同事嘅機會」。他問到底現時見工的人是否都是好高騖遠，還是對自己太有自信？

網民紛紛留言回應，有人認為「只係冇腦啫」、「佢入世未深啫」、「嗰位女仔回答太直接又唔婉轉」；不過亦有人認為該女子回答沒問題，「咁叫好高騖遠？一個好普通嘅答法，唔通話自己一年後繼續想做二打六咩？」、「有抱負幾好」、「in人嗰個都九唔搭八，有上進心又話心頭高，唔通答你返嚟hea做等出糧咩？」。

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