印度17歲少女因姦成孕早產　揭發至少遭4男輪姦　竟全是母親情夫

看着女兒遭情夫侵犯，媽媽居然能冷眼旁觀？印度日前爆出1宗令人髮指的輪姦案，當地1名17歲少女在醫院誕早產誕兒後，醫護人員發現她未成年便馬上報案。警方調查後發現少女是因姦成孕，至少曾被4名男子輪姦，這些男子竟然全是母親的情夫！少女透露主犯與母親有多年婚外情，每次上門都會侵犯她，甚至會毆打她。少女遭侵犯時，母親有時會在現場，但最令人心寒的是，母親對情夫的獸行未有阻止，更要求女兒保持沉默。



受害人透露，母親的情夫除了侵犯她還會打她，母親竟要她保持沉默。（示意圖／Getty Images）

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案件發於泰米爾納德邦首府金奈（Chennai），本月20日，埃格莫爾區（Egmore）的政府婦產科醫院有少女誕下1名早產嬰兒。醫護人員接生後覺得可疑，查問少女年齡，發現她年僅17歲，根本未成年，於是馬上報警。當地警方安排全女警調查案件，少女始透露自己是因姦成孕，至少曾被4名男子輪姦，他們全部和母親「有關係」。

當地警方目前已拘捕少女的母親及其51歲情夫杜賴拉吉（Durairaj），他是案件主嫌，調查發現他和少女母親已發展多年婚外情，是其母的長期情夫。據受害人作供，她是被另1名疑犯達莫哈拉（Damodharan）強姦後懷孕的，她同樣和母親有性關係。另外2名已知的疑犯是是巴希爾（Basheer）和賈馬爾（Jamal），警方正追捕歸案。除了已知的4名男子，少女表示還曾被一些與母親「有關係」的男人性侵犯。

少女向女警透露慘痛經歷時，稱疑犯們有時還會毆打她，但最令人心寒的是，她被母親情夫們侵犯時，母親有時會在現場。杜賴拉吉和母親有婚外情多年，經常上門找她母親，每次上門都會性侵犯少女。母親對情夫惡行全部知情，但竟要求女兒保持沉默，更從未阻止情夫，少女亦不敢報警。

（綜合）